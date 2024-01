Um Schüler an der Karlschule Rastatt nicht nur sprachlich zu unterstützen, finanziert der Förderverein ein besonderes Programm.

An der Rastatter Karlschule gibt es einmal in der Woche für die zweiten bis vierten Klassen einen ganz besonderen Unterricht, dann ist nämlich K.i.d.s-Tag. Die Abkürzung steht für „Künste in der Schule“. Dabei geht es ums Musizieren, Theater spielen und Körperausdruck.

Rastatt: Schulleiter Wolfgang Levy gab Impuls

Möglich macht dieses Angebot der Förderverein, den es seit 25 Jahren gibt. Sylvia Weimer-Hartmann, deren drei Kinder die benachbarte Karlschule besuchten, gründete im November 1998 auf Anregung von zwei Lehrern und Wolfgang Levy, dem damaligen Schulleiter, gemeinsam mit weiteren Eltern den Förderverein.

„Am Anfang ging es nur darum, dass allen Kindern das Landschulheim finanziell ermöglicht wird und dass es neben einer Tischtennisplatte noch weitere Spielgeräte im Schulhof gibt“, blickt sie im Gespräch mit dieser Redaktion zurück. Das große Ziel des Fördervereins sei es jedoch von Anfang an gewesen, die Karlschule als eine Ganztagesschule zu etablieren, „weil die Kinder einen großen Förderbedarf im Bereich der Sprachkompetenz haben“, so Weimer-Hartmann.

Das im Jahr 2007 eingeführte K.i.d.s-Projekt hat seinen Ursprung im Konzept MUS-E, das ein Hauptprojekt der Yehudi-Menuhin-Stiftung war. Bei diesem künstlerischen Programm für Grundschulen, das in etlichen europäischen Ländern angeboten wird, gestalten Künstler Schulstunden unter Mitwirkung der Lehrer, damit die Schüler ihre persönlichen Fähigkeiten entdecken und stärken können.

Förderverein organisiert jährlich 30.000 Euro

Sylvia Weimer-Hartmann war bei ihrer Zeitungslektüre auf das Konzept gestoßen, das sie auch in der Karlschule einführen wollte. Doch hierfür waren Sponsoren erforderlich. Und so nutzte die Geschäftsführerin von Biokanol Pharma ihre geschäftlichen Kontakte. Immerhin schafft sie es seither, jedes Jahr rund 30.000 Euro an Spenden einzusammeln. Das bedeutet aber, jedes Jahr erneut anzuklopfen und um Unterstützung für dieses Förderangebot zu fragen. „Die Lehrer sagen uns, dass sie nach einer K.i.d.S.-Stunde ganz andere Kinder haben“, sieht sich Weimer-Hartmann bestätigt.

Doch für nächstes Jahr stehen 40.000 Euro auf dem Plan. Die Karlschule hat nämlich seit diesem Jahr keinen Musiklehrer mehr. Da Musik und Musizieren aber für die kindliche Entwicklung enorm wichtig sind, engagierte der Förderverein eine Musiklehrerin aus Baden-Baden, die einen Schulchor ins Leben rief, der jeden Montagnachmittag probt. „Sie hat gute Ideen und ist total engagiert“, zeigt sich Irmgard Stamm, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, zufrieden. Aktuell sind zehn kleine Sängerinnen und Sänger dabei.

Gruppen bereiten gemeinsame Aufführung vor

Alle drei K.i.d.S.-Angebote arbeiten auf eine gemeinsame Aufführung am Ende des Schuljahres hin. Das Motto während der Corona-Pandemie lautete „Nähe und Ferne“, 2022 ging es um „Träume“ und in diesem Jahr um „Vertrauen“. Aktuell wird das Motto „Reisen“ für Juni 2024 vorbereitet. „Das ist immer ein Erlebnis“, sagt Stamm. „Abgesehen davon ist es toll zu sehen, wie sich die Aussprache der Kinder im Vergleich zum Schuljahresanfang verbessert hat.“

Die vierte Klasse trommelt an diesem Schultag kräftig auf der westafrikanischen Djembe. Notker Dreher leitet seit 2012 den Trommelunterricht. Er ist gelernter Ergotherapeut und zudem seit 20 Jahren Lehrer für afrikanische Musik, die er an den Musikschulen in Gaggenau und Ettlingen unterrichtet. „Es geht mir darum, Spaß zu haben beim gemeinsamen Musizieren. Ich habe aber auch den Anspruch, dass die Kinder am Ende wirklich etwas spielen können.“

Ein paar Räume weiter übt Theaterpädagogin Natalia Haagen mit weiteren Viertklässlern ein Stück zum Thema Reisen ein. „Durch das Theaterspielen fördern wir die Klassengemeinschaft und das Selbstvertrauen, das für Kinder mit geringen Sprachkenntnissen wichtig ist“, urteilt sie. Die Schüler lernten zudem Teamarbeit. Von den Lehrern erhalte sie nur positives Feedback.

Über viele Jahre hinweg stellten die Kinder auch die Kulissen unter Anleitung der bildenden Künstlerin Anne-Bärbel Ottenschläger her. Ihre Nachfolgerin Nicole Hallschmid ist Schauspielerin und Theaterpädagogin, bei ihr steht das Thema Körperausdruck im Mittelpunkt.

Schulleiter Jan Werner ist dankbar für dieses besondere kreative Angebot und den jahrzehntelangen Einsatz des rührigen Fördervereins: „Das ist eine super Sache. An keiner anderen Schule in Rastatt kommen durch den Förderverein mehrere zehntausend Euro pro Jahr zusammen. Ich hoffe, dass es auch weiterhin Sponsoren für Künste in der Schule gibt.“