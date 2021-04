Mit Greta Thunberg fing Ende August 2018 das an, was in kurzer Zeit zu einer weltweiten Bewegung wurde. Die damals 15-Jährige setzt während der Schulzeit vor das Reichstagsgebäude in Schweden. Die Bilder des Mädchens mit den beiden geflochtenen Zöpfen und dem selbstgemalten Plakate mit der Aufschrift „Skolstrejk för klimatet“ („Schulstreik fürs Klima“) gingen schon bald um die Welt. Auf der ganzen Welt streikten junge Leute für mehr Klimaschutz. Dass das überwiegend an Freitagen während der Schulzeit geschah, sorgte für Diskussionen.