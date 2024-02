Rastatter Landratsamt weist Zweifel an Hygiene zurück

Kritik an Lebensmittelkontrolleur

Wie genau nehmen es die Lebensmittelkontrolleure des Landratsamtes Rastatt selbst mit den hygienischen Bestimmungen, wenn sie Gastronomiebetriebe begutachten?

Diese Frage keimte bei Lesern auf, nachdem in einem BT-Bericht vor Wochenfrist auf einem Foto zu sehen war, dass ein Tablet des Kontrolleurs auf der Arbeitsfläche einer Konditorei in Rastatt stand.

„Es ist bekannt und erwiesen, dass in Tastaturen, Laptops und Tablets ein Vielfaches von Bakterien heimisch sind und sich wohlfühlen“, schreibt BT-Leser Michael Schiel aus Gaggenau-Selbach. Er kritisiert, dass „auf der gleichen Arbeitsfläche, auf dem das Tablet stand, sich Tortenböden befanden, an denen auch gearbeitet wurde.“

Auch BT-Leser Joachim Krieg aus Kuppenheim moniert, dass „Hygiene oberstes Gebot sein sollte auf einer Arbeitsfläche zur Kuchenherstellung.“

Landratsamt Rastatt schließt Risiko für Lebensmittelsicherheit aus

Nach Mitteilung von Michael Janke, Pressesprecher des Landratsamtes Rastatt, sei in dem konkreten Fall festzuhalten, dass das Tablet „am Rande des Arbeitsbereiches und weit entfernt von Lebensmitteln eingesetzt wurde.“

Ein Risiko für die Lebensmittelsicherheit könne ausgeschlossen werden, zumal die eingesetzten Kontrollmittel regelmäßig gereinigt würden und keinen direkten Kontakt zu Lebensmitteln hätten, erklärt Janke.

Selbstredend treffen die Lebensmittelkontrolleure die notwendigen Vorkehrungen. Michael Janke

Pressesprecher des Landratsamts

Generell betont er, dass „Hygiene in Lebensmittelbetrieben alle Bedingungen und Maßnahmen umfasst, die die Ausbreitung und Verschleppung von Mikroorganismen verhindern sollen, wenn sie eine Gefahr für die Lebensmittelsicherheit darstellen können“.

Es sei selbstredend, „dass die Lebensmittelkontrolleure des Landratsamtes auch bezogen auf ihre Kontrolltätigkeit die notwendigen Vorkehrungen treffen“. So werde die für die Dokumentation einer Kontrolle notwendige Technik so eingesetzt, dass die Lebensmittelsicherheit nicht gestört wird, wie Janke versichert.

Zwar finde die Fertigstellung des Kontrollberichtes bei entsprechenden Platzverhältnissen in den Betrieben eher im Gastraum oder an der Theke statt. Dennoch sei es mitunter erforderlich, das Tablet etwa im Blick auf die Mangel- oder Bilddokumentation auch mit in den Produktionsbereich eines Betriebes zu nehmen.