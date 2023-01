Nach einer lang anhaltenden Pandemie mit strengen Einreisebestimmungen und Hygienekontrollen ist das Reisen in ferne Länder fast wieder uneingeschränkt möglich. Wie eine Umfrage unter Rastatter Reisebüros ergab, verreisten 2022 deutlich mehr Menschen als 2021. Der fortschreitende Aufwärtstrend im Buchungsverhalten lässt die Tourismusbranche positiv in die Zukunft blicken.

Wer den Jahreswechsel nicht zu Hause verbringen will, macht Urlaub – und zwar am liebsten in der Sonne am Strand unter Palmen. Die Reisebüros freuen sich trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und der teilweise höheren Preise, die die Urlauber aktuell bezahlen müssen, über einen regen Zulauf. Von einer Buchungs-Zurückhaltung sei nichts zu spüren, heißt es bei fast allen Anbietern. Die Reiselust der Menschen sei teils größer als zuvor.

Im Winter sind in Rastatt vermehrt Fernreisen gefragt

Bei Dertour ist besonders die Fernreise bei den Winterbuchungen sehr stark gefragt. „Die beliebtesten Winterziele auf der Fernstrecke sind vor allem der Indische Ozean mit den Malediven und Mauritius, Thailand, Dubai und Abu Dhabi sowie die Karibik und die USA“, berichtet Pressesprecherin Katharina Mautz. „Auf der Mittelstrecke verzeichnen die Türkei und die Kanaren starke Gästezuwächse, aber auch Ägypten und Tunesien werden sehr gut nachgefragt.“

Laut Jochen Femppel, Leiter des Eigenvertriebs bei Derpart, dominiert bei den Reisearten der Strandurlaub, gefolgt von Aktivurlaub, Städtereisen, Kreuzfahrten und Gruppenreisen. Beliebte Ziele bei Derpart seien die Nord- und Ostseeküsten, Italien, Balearen, Türkei und Kanaren.

Sowohl Selina Felsner, Inhaberin des Reisebüros Albatros, als auch Melek Unser, Chefin des Unser Reisebüro im Ried, berichten, dass sich die meisten Kunden in der Wintersaison für „Reisen ins Warme“ interessierten. Dubai, Karibik, Malediven und Thailand ständen hoch im Kurs. Aber auch Kreuzfahrten im Nah- und Fernbereich, Rundreisen in Afrika oder Ziele auf den Kanaren und Kapverden seien sehr gefragt.

Bei Dertour liegt der aktuelle Buchungsstand etwa 45 Prozent über dem des Vorjahres. Die Reiselust sei schon im Sommer 2022 groß gewesen, berichtet Katharina Mautz. Sie spricht von Nachholeffekten und einer höheren Nachfrage als 2019. „Die Zeiten, in denen Reisende von Last-Minute-Angeboten profitieren konnten, sind vorbei“, verrät sie beim Blick auf 2023.

Wer beim Reisen sparen will, sollte früh buchen

Wer jetzt Geld sparen wolle, dem sei empfohlen, möglichst früh zu buchen und die frühzeitige Buchung mit dem Flexpaket abzusichern. So könne die Reise bis 14 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen kostenfrei umgebucht oder storniert werden. Die Preisentwicklung wird sich laut Mautz im Sommer 2023 im Schnitt unterhalb der aktuellen Inflationsrate bewegen.

Jochen Femppel von Derpart sagt: „Die Nachfrage war im Sommer 2022 so groß, dass sie die starken Jahre 2018 und 2019 noch übertroffen hat.“ Die Preise für Urlaubsreisen seien „teilweise geringfügig gestiegen“. Kreuzfahrten seien 2022 indes deutlich preiswerter gewesen. „Grundsätzlich zahlt sich die frühzeitige Buchung aus“, betont Femppel.

Über die wiedererwachte, ja gestiegene Reiselust nach Corona freut sich auch Selina Felsner vom Reisebüro Albatros. „2022 ist sehr viel besser verlaufen als 2021. Das Buchungsaufkommen war sogar größer als in der Zeit vor der Pandemie“, berichtet die Reiseexpertin von bereits „sehr vielen Buchungen für den Sommer 2023“.

Man merke zwar, dass die Preise steigen. Aber auf der anderen Seite gebe es sehr schöne Frühbucher-Angebote „und auch die Flexpakete bleiben bis Ende 2023 bestehen“. Vermehrt würden auch Reiserücktrittsversicherungen dazu gebucht, hat Felsner festgestellt.

Reiselustiger denn je zeigen sich derweil auch die Kunden des Unser Reisebüro im Ried. „Die Jahre vor Corona habe ich 2022 schon getoppt“, verrät Melek Unser. „Die aktuelle Buchungs-Situation ist super. Die Reisepreise sind zwar gestiegen. Aber wer verreisen will, der verreist. Manche sparen, indem sie die Reisedauer einfach um einige Tage verkürzen.“