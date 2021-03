Parksünder in der Herrenstraße

Rastatter Stadtrat wünscht sich in der Corona-Pandemie mehr Gnade für Falschparker

Falsch parken, ohne dafür einen Strafzettel zu bekommen? Was sich wie eine Forderung der Autolobby anhört, ist der Wunsch eines Rastatter Stadtrats. Er sieht in den Falschparkern eine Unterstützung für die lokale Gastronomie und den Einzelhandel in der Pandemie.