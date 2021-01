In kurzer Zeit können aus ein paar Euro ein Vermögen werden: Der Handel mit Kryptowährungen ist verlockend, aber auch voller Risiko. Wer in das Geschäft einsteigt, kann nicht nur in kurzer Zeit viel Geld gewinnen, sondern auch alles verlieren. Diese Konstellation bietet Suchtpotenzial.

Wer Gewinne einstreicht, den packt die Gier. Wer rote Zahlen schreibt, will die Verluste wieder reinholen. Gudrun Pelzer, kommunale Suchtbeauftragte im Landratsamt Rastatt, erläutert im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Holger Siebnich, wann das Spiel mit den Kryptowährungen gefährlich wird.