Rastatter wird bei falscher Liebesbeziehung um knapp 42.000 Euro betrogen

Unter dem Vorwand einer inszenierten Liebesbeziehung ist ein Mann aus dem Bereich Rastatt um rund 42.000 Euro betrogen worden. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger in dem Fall festgenommen.

Das Opfer soll über ein Online-Portal mit einer Frau in Kontakt gekommen sein. Während der Schein-Beziehung habe sie den Mann dazu bewegt, mehrere Überweisungen von mehreren Tausend Euro auf französische Konten zu tätigen.

In dem Glauben, einen größeren Bargeldbetrag für seine Internet-Romanze in Empfang zu nehmen, traf sich der Mann schließlich mit einem Tatverdächtigen in Frankreich. Dabei wurde der Mann Opfer eines sogenannten Wash-Wash-Tricks, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Wash-Wash-Trick: Tausende Euro im Austausch für wertloses Papier

Das zur Verfügung gestellte Geld des Rastatters wurde ausgetauscht und er blieb letztlich auf einem Stapel wertlosem Papier sitzen. Das Opfer hatte bei der Polizei inzwischen Anzeige erstattet, ließ jedoch die Täter weiterhin in dem Glauben, den Betrug nicht erkannt zu haben.

Daraufhin reiste ein 37-Jähriger aus Frankreich am vergangenen Mittwoch am Rastatter Bahnhof ein. Der Rastatter sollte ein weiteres Mal ausgeraubt werden. Die Kriminalpolizei hatte den Angereisten allerdings schon erwartet, sodass er festgenommen wurde.

Der Tatverdächtige wurde einem Haftführer vorgeführt und die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat den Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Wo die rund 42.000 Euro nun geblieben sind oder wer noch in dem Betrug verwickelt ist, wird untersucht.