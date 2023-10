Rastatterin setzt der Sprachlosigkeit beim Thema Krebs etwas entgegen

Ibadulina Kseniya aus Rastatt liest in Wien aus dem Buch „#1 The Pink Book – Wahre Geschichten über Brustkrebs“. Krebsdiagnosen haben ihr Leben begleitet.

Brustkrebs ist mit rund 30 Prozent aller Neuerkrankungen die häufigste Krebsart bei Frauen, ungefähr 69.000 Fälle registriert die Deutsche Krebsgesellschaft aktuell jedes Jahr. Das sind rund doppelt so viele, wie noch 1980. Die Diagnose Mammakarzinom löst bei vielen Betroffenen so große Angst und mitunter auch Scham aus, dass sie kaum darüber sprechen können.

19 von 100 Einsendungen aus dem deutschsprachigen Raum schafften es in das Buch

Das ist auch für Angehörige ein schweres Los, weiß Sabine Bader. Als Herausgeberin hat sie für den ersten Band einer neuen Buchreihe Menschen, die an Brustkrebs Erkrankte begleiteten, aufgerufen, ihre Erfahrungen zu teilen.

19 von 100 Einsendungen aus dem deutschsprachigen Raum schafften es in das Buch. Die Geschichte, „Das Schicksal der Generationen“ von Ibadulina Kseniya aus Rastatt ist eine davon. Am 10. Oktober wird sie der Einladung des novum Verlags folgen und bei der Buchpräsentation von „#1 The Pink Book – Wahre Geschichten über Brustkrebs“ ihre Erfahrungen in Wien zusammen mit sechs weiteren Autoren bei einem vierstündigen Charity-Frühstück teilen.

Alle Spenden wie auch der Reinerlös aus dem Buchverkauf gehen an die Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe. „Die Frauen wollen stark sein“, glaubt Ibadulina Kseniya mit Blick auf ihre eigene Familiengeschichte. Als ihre Großtante Larisa Ende der 1980er in Aserbaidschan die Diagnose Brustkrebs erhielt, war Kseniya noch ganz klein. Sehr spät erst sei der Tumor als solcher erkannt worden.

Es folgte eine leidvolle Zeit. Larisas Mutter Olga und Kseniya Oma Klara, eine Oberkrankenschwester, standen der Großtante zur Seite. Allen anderen, auch ihrer damals 17-jährigen Tochter Samira gegenüber, verschloss Larisa sich. Sie „steckte den Kopf in den Sand und versuchte, all ihre Ängste und Probleme dort zu vergraben“, schreibt Kseniya in dem Buch.

Fehlende Schmerzmittel und Operationsfehler verschärften die Misere. Larisa starb. Erst heute ahnt Kseniya, was die Familie durchgemacht haben muss: „Es hat immer wieder die Frauen getroffen.“

Jede Emotion hat ihre Daseinsberechtigung. Michael Thiel

Psychologe

Sie hat nachgefragt und es aufgeschrieben, auch wenn das nicht leicht war: „Manches war so tief vergraben in mir drin.“ Es aufzuschreiben habe bedeutet, es auch emotional noch einmal zu durchleben. Das gelang ihr erst zehn Tage vor Einsendeschluss. Heute strahlt sie wieder. „Es war eine Erleichterung“, meint sie rückblickend.

Gefühle galten „lange Zeit als Schwäche“, aber genau das sei der Fehler, sagt Psychologe Michael Thiel, der seit 35 Jahren zur Eltern-Kind-Bindung forscht. „Jede Emotion hat ihre Daseinsberechtigung. Ein fehlender Gefühlszugang macht nicht nur unglücklich, sondern auch anfälliger für psychische und körperliche Erkrankungen.“

Die 35-jährige Kseniya, die seit Anfang des Jahres als Projekt- und Ehrenamtskoordinatorin im Landratsamt in Rastatt arbeitet, kam mit ihren Eltern, dem Bruder und ihrer Oma 2009 nach Deutschland. Damals, mit einem Bachelor in Journalismus, sprach sie Aserbaidschanisch und Russisch, hatte aber kaum Deutschkenntnisse.

Seitdem hat sie viel gearbeitet und den Master in Tübingen gemacht. Dass sie Deutsch so schnell lernte – „nach 18 Monaten war ich auf C1-Niveau“ – ist auch ihrer Lebensgeschichte geschuldet: Kurz nach der Ankunft, griff der Krebs „mit seinen Tentakeln“, wie sie es umschreibt, mitten in ihre Kernfamilie hinein.

Es war ihr Vater, bei dem die Ärzte 2010 Darmkrebs im vorletzten Stadium feststellten. Er war 47, Kseniya erst 22 Jahre alt. „Ich war die Erste, die davon erfuhr, da ich für ihn übersetzt habe.“ Dolmetscher waren teuer, darum ging sie zu den Terminen mit. Heute gäbe es, wie sie weiß, auch Hilfe von Ehrenamtlichen. „Das ist wichtig“, betont sie. „Die Gesundheitsbroschüren sollten auch in einfacher Sprache oder übersetzt verfügbar sein.“

Kseniya und ihrer Familie blieben nach der Diagnose nur noch jene „harten Jahre“, in denen „die ganze Familie für ihn“, den Vater, kämpfte – „vielleicht mehr als er selbst“, heißt es im Buch. Ihr Vater starb nach fünf Jahren Krankheit. Seitdem geht die ganze Familie regelmäßig zur Vorsorge. Als ihre Oma Klara 2018 die Diagnose Darmkrebs erhielt, waren sie gewarnt. Wieder stand die Familie zusammen. Ob Kseniya genetisch vorbelastet ist, weiß sie nicht. Aber: „Wenn etwas passiert, bin ich bereit, es zu akzeptieren. Mit jeder Geschichte wurde ich stärker.“

Das Buch „#1 The Pink Book“ könne helfen, der „einschleichender Sprachlosigkeit“ im Umgang mit der Krankheit etwas entgegenzusetzen, wie die Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe Doris Kiefhaber in ihrem Vorwort das Dilemma vieler Angehörigen umschreibt. Denn eine Erkrankung sei „der persönlichste, intimste Bereich“ eines Menschen. Das gelte es zu respektieren.

Auch Kseniya will gerüstet sein. Gezielt habe sie sich mit Themen wie Resilienz oder Life Balance beschäftigt. Ihre Erfahrungen teilt sie unter anderem auf Social Media.