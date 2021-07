Raus aus Dornröschenschlaf: Lokal am Murgpark in Rastatt öffnet wieder

Neun Jahre ist es her, dass das kleine Lokal am Murgpark zum letzten Mal geöffnet hatte. In früheren Zeiten war es bei Veranstaltungsbesuchern, Geburtstagsgesellschaften oder standesamtlich frisch Vermählten recht beliebt.

Später dümpelte es als Kneipe mit Spielautomaten vor sich hin, bis es schließlich 2012 in einen tiefen Dornröschenschlaf fiel. Doch aus diesem soll das Restaurant der Badner Halle nun erwachen und wie ein Phönix aus der Asche unter dem neuen Namen „Murgterrassen“ wieder auferstehen.

Als „Murgterrassen“ raus aus Dornröschenschlaf