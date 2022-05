Pläne für Baden-Württemberg

Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken dauert lange – Machbarkeitsstudie für Rastatt/Haguenau in Arbeit

Baden-Württemberger können auf eine Wiederbelebung des Zugverkehrs hoffen. Wie das Verkehrsministerium in Stuttgart am Freitag mitteilte, laufen derzeit für 20 stillgelegte Bahnstrecken Machbarkeitsstudien mit dem Ziel, die Strecken wieder in Betrieb zu nehmen.