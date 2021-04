Die Zeit von Real in Rastatt ist vorbei: Jetzt kommt Kaufland

Die rote Kaufland-Flagge weht schon: In Rastatt ist die Zeit von Real vorbei. Am Mittwoch will der neue Betreiber Kaufland den Supermarkt wieder öffnen. Bis dahin sind Handwerker im Einsatz.

Während drinnen noch die letzten Einkäufe erledigt werden, wird in der Einfahrt zum Rastatter Real-Markt bereits die Zeitenwende eingeläutet. Kurz nach 16 Uhr hisst am Samstagnachmittag ein Mitarbeiter die rote Kaufland-Flagge und macht damit klar: Die Zeiten von Real in Rastatt sind vorbei.

Bis in die Nacht zum Mittwoch wird umgebaut: Um Punkt sieben Uhr soll dann der neue Kaufland-Markt eröffnen.

Die 144 Mitarbeiter werden vom Heilbronner Konzern allesamt übernommen und freuen sich auf den Neustart: „Wir sind sehr gespannt“, war da bei einer kleinen Verabschiedungsfeier am Samstagnachmittag immer wieder zu hören.

Die Vorfreude auf die Neueröffnung ist überall spürbar. Damir Nezovic stellvertretender Marktleiter

Als „Wechselbad der Gefühle“ bezeichnet der stellvertretende Marktleiter Damir Nezovic die vergangenen Tage: „Zum einen waren diese natürlich von einem gewissen Abschiedsschmerz geprägt, zum anderen ist die Vorfreude auf die Neueröffnung überall spürbar“, sagt er im BNN-Gespräch.

Nezovic freut sich, dass nun endlich in den Rastatter Standort im Steingerüst investiert wird, der eine lange Lebensmitteleinzelhandels-Tradition hat.

Neuer Betreiber will Millionen investieren

Bereits in den vergangenen Tagen wurde im ehemaligen Non-Food-Bereich mit dem Umbau des Marktes begonnen. Hinter Absperrwänden wurden die ersten Kaufland-Regale aufgebaut und die Böden saniert.

Im Außenbereich ging es dann am Samstagmittag richtig los. Großformatige Banner weisen bald auf den neuen Eigentümer hin, der auch das Gebäude gekauft hat und in den nächsten Wochen mehrere Millionen Euro in den Rastatter Standort investieren will.

Fläche des bisherigen Getränkemarktes soll vermietet werden

Bis Mittwochmorgen, wenn sich die Türen beim „Soft-Opening“ um sieben Uhr wieder öffnen, werden nur die gröbsten Arbeiten erledigt sein. So werden die Regale getauscht, die Wiege- und Kassensysteme auf das Kaufland-System umgestellt und neue Kühltruhen installiert.

Den bisherigen Getränkemarkt wird es in dieser Form nicht mehr geben, er wandert in das Haupthaus. Der Gebäudeteil des ehemaligen Getränkemarktes soll vermietet werden.

Kleine Abschiedsfeier für das Real-Team

Gespannt blicken derweil die Mitarbeiter auf diesen Montag, wenn sie das erste Mal als Kaufland-Angestellte zur Arbeit kommen. „Es wird hier ganz anders aussehen: Wir sind sehr gespannt“, berichtet Diana Wagner bei einer kleinen Abschiedsfeier am Samstag im ehemaligen Obst- und Gemüsebereich.

Waren gibt es hier keine mehr, nur die Waagen erinnern daran, was hier einmal war. 25 Jahre war Diana Wagner im Rastatter Real-Markt aktiv. Auf die neue Kaufland-Zeit freut sie sich und ist sich sicher: „Es wird spannend werden“.

Kunden waren im Endspurt auf Schnäppchen aus

Vorfreude herrscht auch bei vielen Kunden, die am Samstag noch ein letztes Mal im Real-Markt einkaufen waren. „Wir hoffen noch auf ein Schnäppchen“, sagt Mareike Wagner. Doch viel ist in den Regalen nicht mehr zu finden. Moritz Hübner schafft es derweil gar nicht mehr in den Markt. Denn Punkt 16 Uhr werden die Türen geschlossen.

Die Mitarbeiter versammeln sich noch für ein letztes Foto, laufen mit einem Lachen aber auch etwas Wehmut durch den nun fast leeren Markt, in dem sie teilweise seit Jahrzehnten gearbeitet haben.

Umfangreiche Umbauarbeiten bis Ende Juli

„So wie jetzt wird es hier nie wieder aussehen“, sagt auch Damir Nezovic. Während er mit seinen Kollegen dem Ausgang entgegeneilt, strömen durch die Hintereingänge die Handwerker. Dreieinhalb Tage haben sie nun Zeit, aus einem Real- einen Kaufland-Markt zu machen. Endgültig abgeschlossen sein sollen die Umbauarbeiten bis Ende Juli.

Was Mitarbeiter und Kunden dabei erwartet, ist in Ettlingen schon zu sehen. Auch eine dortige Real-Filiale hat Kaufland vor wenigen Wochen übernommen. In Rastatt werden die Mitarbeiter an diesem Montag zum ersten Mal den neuen Markt betreten. Die Kunden müssen zwei Tage länger warten: Sie können ab Mittwoch zum Einkaufen kommen.