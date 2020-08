Lage durch Corona verschärft

Reinigungskraft klagt über Arbeitsbedingungen in Pflegeheimen des Klinikums Mittelbaden

Für 10,80 Euro Stundenlohn in vorderster Reihe an der Corona-Front: Eine Reinigungskraft in einem Pflegeheim des Klinikums Mittelbaden klagt über die Arbeitsbedingungen. Seit Jahren sei Personal abgebaut worden. Das räche sich nun in der Krise. Der Geschäftsführer des Klinikums widerspricht.