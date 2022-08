Rennradfahrer zieht sich bei Unfall in Rastatt leichte Verletzungen zu

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 45-jährigen Rennradfahrer und einer Autofahrerin ist es am Donnerstagnachmittag in Rastatt gekommen. Der Mittvierziger fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Hügelsheim wegen Unachtsamkeit auf das Auto einer 25-jährigen Fahrerin auf, teilte die Polizei mit.

Der Radfahrer war offenbar durch einen anderen Verkehrsteilnehmer abgelenkt. Deshalb erkannte er kurz nach der Einmündung zum Schulweg die vor ihm verkehrsbedingt wartende Autofahrerin zu spät und es kam zum Zusammenstoß.

Hierbei verletzte sich der 45-Jährige leicht. Am Fahrzeug der 25-Jährigen entstand ein geringer Sachschaden.