Spießrutenlauf an den Feiertagen

Rentner aus Rastatt ist einsam an Heiligabend: „Weihnachten ist ekelhaft“

Für Hansi Tichter ist Heiligabend eine stille und einsame Nacht in Rastatt. Er leidet unter Einsamkeit. Der 69-Jährige erzählt, was Weihnachten in ihm auslöst und was er alleine an Heiligabend macht.