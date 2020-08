Restaurant Pinocchio in Rastatt: Die nächste Generation übernimmt das Ruder

Wer gern italienisch isst, der kennt das Pinocchio. 42 Jahre lang war das Lokal in Rastatt eine Institution für Pizza und Pasta. Jetzt führt es der Sohn der bisherigen Inhaber weiter - an neuem Standort mitten am Marktplatz.

An neuem Standort direkt am Marktplatz

Zwei Frauen bleiben vor dem Gebäude am Rastatter Marktplatz stehen. „Schau, dort kommt das Pinocchio rein”, sagt die eine zur anderen. Patrick Arena, der vor der Tür des Hauses steht, hört so etwas gern. Er ist Chef des neuen Restaurants im Herzen der Stadt, das am Dienstag, 1. September, eröffnet.

Der Name „Pinocchio” ist in Rastatt seit mehr als 40 Jahren ein Begriff. Bis März betrieben seine Eltern den Italiener am Richard-Wagner-Ring. Arena ist quasi zwischen Pizzaofen und eingedeckten Tischen groß geworden. Jetzt übernimmt er das Ruder.

„Entweder Du bist Gastronom, oder nicht. Das ist eine Leidenschaft”, sagt der 41-Jährige. Er weiß genau, auf was er sich einlässt. Schon als Kind half er seinen Eltern im Lokal. Die Aussicht auf eine Sechs- oder auch mal Sieben-Tage-Woche schreckt ihn nicht: „Man muss die Bereitschaft mitbringen, viel zu arbeiten.”

Eltern eröffneten Lokal im Alter von nur 19 Jahren

Seine Eltern haben ihm das vorgelebt. Als sie das Pinocchio eröffneten, waren sie gerade einmal 19 Jahre alt. Nur ein Jahr später kam Sohn Patrick zur Welt. Nach 42 Jahren entschieden sie sich Ende 2019, die Immobilie am Richard-Wagner-Ring an die Sparkasse zu verkaufen und kürzer zu treten. Der Zeitpunk hätte glücklicher nicht sein können.

Die geplante Schließung des Lokals fiel fast auf den Tag genau auf den Corona-Lockdown, der das Gastronomie-Geschäft ohnehin vorübergehend zum Erliegen brachte.

Patrick Arena nutzte die Zeit, um auf die Suche nach einem neuen Standort zu gehen. Im Juni wurde er in der Kaiserstraße 25a fündig, wo zuletzt ein griechisches Lokal ein kurzes Intermezzo gegeben hatte. Schon als Jugendlicher war Arena in dem Laden Gast, als dieser noch „Dr. Bier” hieß und mit Billardtischen um die junge Kundschaft buhlte.

„Ich fand die Räume schon immer gut”, sagt er. Vor allem die Lage direkt am Marktplatz habe am Ende den Ausschlag gegeben, den Pachtvertrag zu unterschreiben.

Nach sechs Wochen befindet sich der Umbau mittlerweile auf der Zielgeraden. Ein großes Bild der namensgebenden Kinderbuchfigur ziert den Gastraum. Auch die Original-Scheibe mit Pinocchio-Emblem, die das Lokal der Eltern jahrzehntelang schmückte, soll wieder zu neuen Ehren kommen.

„Mir war es wichtig, ein paar alte Dinge mit einzubringen”, sagt Arena. Das Schild über der Eingangstür am Marktplatz ziert aber ein modernes, stilisiertes Pinocchio-Logo, das der neue Chef selbst entworfen hat. „Dabei kann ich überhaupt nicht zeichnen”, sagt Arena und lacht.

Kulinarisch müssen sich Stammgäste vom Richard-Wagner-Ring wenig umstellen. Die Karte des alten Pinocchio mit traditionellen italienischen Speisen von Pizza bis Pasta will Arena „zu 95 Prozent” übernehmen. Zumindest am Abend. Mittags setzt er auf eine kleine Karte und eine handvoll wechselnde Gerichte. „Das Thema Mittagstisch spielt hier eine große Rolle”, sagt er.

Ich glaube nicht, dass jetzt die falsche Zeit dafür ist. Patrick Arena / Inhaber des Pinocchio

Für einen reibungslosen Ablauf soll ein Team aus vier Festangestellten und ebenso vielen Aushilfen sorgen. Auch seine Eltern sind nach wie vor mit an Bord und stehen ihm mit Rat, aber auch Tat zur Seite. Dank ihnen hat Arena das Gastro-Geschäft im Wortsinne von Kindesbeinen auf gelernt.

Nach einem Studium als Übersetzer in Heidelberg hängte er auch noch eine Ausbildung als Restaurantfachmann dran. Dazu sammelte er in den vergangenen Jahren in der Uni-Stadt reichlich Praxiserfahrung in der Branche.

So gerüstet, fühlt sich Arena bereit für den eigenen Laden. Am Wochenende will er einen Probedurchlauf mit Familie und Freunden machen, ab Dienstagmittag startet der Betrieb für die Öffentlichkeit. Wegen Corona muss er auf eine Eröffnungsfeier verzichten. Den Schritt in die Selbständigkeit wegen der Pandemie komplett zu verschieben, kam für ihn aber nicht infrage.

„Ich glaube nicht, dass jetzt die falsche Zeit dafür ist”, sagt er - auch wenn sich das komplette Potenzial derzeit sicher nicht ausschöpfen lasse. Er zitiert Markus Fricke, den Vorsitzenden der Dehoga Baden-Württemberg. Dieser habe zu ihm gesagt: „Die Branche braucht Leute wie Sie, die antizyklisch denken.”