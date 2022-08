Rettungswagen prallt in Heck eines Pkw in Rastatt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw ist es am Dienstagmittag in Rastatt gekommen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 11.000 Euro.

In der Kehler Straße ist es am Dienstagmittag, gegen 13.40 Uhr, zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei informierte, fuhr eine Fahrerin eines Rettungstransporters auf das Heck eines 50-Jährigen Pkw-Fahrers auf.

Der 50-Jährige war auf der Kehler Straße unterwegs und wollte an der dortigen Kreuzung nach links in die Oberwaldstraße abbiegen. Aufgrund der roten Ampel bremste er seinen Wagen bis zum Stilltand ab. Die Fahrerin eines nachfolgenden Rettungstransportwagens erkannte dies offenbar zu spät und prallte infolgedessen in das Heck des Pkws.

Durch den Aufprall wurde der Pkw auf ein sich vor ihm befindlichen wPkw geschoben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der Rettungswagen sowie der Pkw des 50-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Linksabbiegerspur musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.