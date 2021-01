Entgegen dem Trend hat die Rockabilly-Band „Betty Sue & The Hot Dots“ mitten in der Corona-Zeit ihr Debüt-Album fertiggestellt - finanziert per Crowdfunding im Internet. Mitgeholfen hat auch Star-Komiker Otto Waalkes.

Die Corona-Zeit ist nicht die beste Zeit für ein neues Musikalbum. Daher verlegten 2020 viele Künstler ihre Plattenveröffentlichung in bessere Zeiten. Manche aber trotzen dem Stillstand - so wie „Betty Sue & The Hot Dots“. Die Band will mit handgemachtem Rock’n’Roll und Neo-Rockabilly dem Corona-Blues ein Schnippchen schlagen. Sogar Otto Waalkes spielt in dieser ungewöhnlichen Geschichte eine musikalische Rolle.

„A Coffee And A Cigarette“ lautet der Titel des Gute-Laune-Albums der vierköpfigen Band, die seit ihrer Gründung im Jahr 2015 die Zeit um mehrere Jahrzehnte zurückdreht und in die wilde Vergangenheit entführt. Genauer gesagt, in die 50er Jahre, in die Ära der Cadillacs, Petticoats und Pomaden-Tollen.

Acht neue, eigene Songs und vier Coverversion bekannter Lieder hat die Formation auf ihr Debüt-Album gepackt. Eine erste Demo-CD mit dem Titel „High-Heels To Hell“ erschien 2018. Sie entstand unter Mithilfe des Rastatter Gitarristen Heiko Gottberg.

Rockiges Gute-Laune-Album gegen den Corona-Blues

„Im März waren wir zehn Tage lang in den Rama-Studios in Mannheim, um unsere CD aufzunehmen und zwei Musikvideos zu produzieren. Dann kam der erste Lockdown. Außer fünf Auftritten unter Hygienevorschriften wurden im Sommer alle Konzerte abgesagt oder auf 2021 verschoben“, erzählt der Rastatter Hot-Dots-Gitarrist Matthias Kühn, der seinen Lebensunterhalt in Baden-Baden als Bankkaufmann verdient. Nebenher studiert der 45-jährige Familienvater Jazz- und Popmusik in Frankfurt und gibt Gitarrenunterricht an der Allegro Musikschule in Iffezheim.

„Die Finanzierung der Studioaufnahme war durch den Verkauf der alten CD zu etwa 40 Prozent gedeckt, der Rest sollte über die 35 geplanten Auftritte in Deutschland, Frankreich und Österreich finanziert werden“, berichtet Kühn. „Auf Nachfragen von Fans, wie sie uns am besten unterstützen können, haben wir verschiedene Möglichkeiten geprüft und sind dabei auf eine Crowdfunding-Plattform gestoßen.“

Fans und Unterstützer konnten Merchandising-Artikel und die CD vorbestellen, sie per PayPal oder Überweisung bezahlen und bekamen somit direkt etwas zurück. Im Angebot waren neben dem neuen, als CD und LP erhältlichen Album, auch Buttons, Mund-Nasen-Schutze, Aufkleber und drei Wunschkonzerte zu Sonderkonditionen.

Crowdfunding: Fans unterstützen Finanzierung der Platte

„Die Resonanz war riesig, Album und Produktion konnten erfolgreich finanziert werden“, berichtet Kühn schließlich auch von jener Aktion, an der sich neben bekannten Größen aus der Rockabilly- und Rock’n’Roll-Szene der Komiker Otto Waalkes beteiligte.

„Wir haben für die Adventssonntage ein Online-Adventsrätsel mit eigenen Songs der aktuellen CD gestartet und konnten doch tatsächlich als Highlight für Heiligabend Otto Waalkes gewinnen. Er hat uns beim Refrain des Titelsongs ,A Coffee And A Cigarette‘ stimmgewaltig unterstützt. Ein besonderes Geschenk war ein Rock’n’Roll-Ottifant, den er speziell für uns entworfen hat und der die Dots künftig als Glücksbringer begleiten wird“, erzählt Kühn, der unter dem Künstlernamen „Mad Matt“ der Mann für die schnellen Rock’n‘Roll-Riffs und feinen Picking-Soli an der halbakustischen E-Gitarre ist.

Der Rock’n’Roll-Ottifant wird uns als Glücksbringer begleiten. Matthias Kühn, Gitarrist

Die treibenden Bassläufe liefert nach einem Wechsel am Kontrabass seit kurzem der Engländer Mark Rayner, mit dem das Repertoire aufgrund der Kontaktbeschränkungen nun online über Skype oder Zoom geprobt werden muss, „damit wir nach Ende des Lockdowns spielbereit sind“, so Kühn. Buddy Schofield, ein in Achern lebender Rock’n’Roll-Drummer, ist der Mann für die heißen Beats.

Im Mittelpunkt des Quartetts steht die ausgebildete Sängerin und Schauspielerin Dominique Christine Fürst, die 2017 beim „Rockabilly Rumble“ in Pullman City den Special Award „Best Voice“ gewann. Die kleine Frontfrau mit der markanten Röhre kommt aus der Pfalz und wirbelt als „Betty Sue Miller“ normalerweise in High-Heels über die Bühne.

Dominierten in der Anfangszeit der Band noch Coversongs von Rock‘n‘Roll- und Rockabilly-Klassikern neben modernen Titeln im Fifties-Style, so haben sich die Dots mittlerweile mehr auf eigene Stücke in dieser Stilrichtung konzentriert. Für Musik und Lyrics zeichnen „Mad Matt“ und „Betty Sue“ gemeinsam verantwortlich. Der offizielle Veröffentlichungstermin für das neue Album ist der 26. Februar 2021, erhältlich ist es über Amazon, Apple Music und Spotify. „CD und LP können natürlich auch direkt über uns bestellt werden“, so Kühn.