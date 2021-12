Rastatter AfD-Fraktionsvorsitzender Roland Oberst stirbt nach Corona-Infektion

Roland Oberst ist am Sonntagmorgen im Krankenhaus gestorben. Dort lag der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Gemeinderat Rastatt seit mehreren Wochen wegen einer Corona-Infektion.

Am Sonntagmorgen

Die schockierende Todesnachricht zog am zweiten Weihnachtsfeiertag in den digitalen Medien rasch Kreise: Roland Oberst, Sprecher des AfD-Kreisverbands Baden-Baden/Rastatt, Vorsitzender der AfD-Gemeinderatsfraktion der Barockstadt und bekannter Unterhaltungsmusiker, ist am Sonntagmorgen im Klinikum Balg gestorben.

Der 68-jährige, verheiratete Familienvater lag mehrere Wochen im Krankenhaus und litt nach Informationen unserer Redaktion an einer Covid-19-Erkrankung.

Noch in der letzten Gemeinderatssitzung hatte Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU) dem Kommunalpolitiker gute Genesungswünsche übermittelt.

Ich verliere einen guten Freund und Mitstreiter für die gute Sache. Joachim Kuhs, Co-Sprecher des AfD-Kreisverbands Baden-Baden/Rastatt

Der Co-Sprecher im Kreisverband, Joachim Kuhs, sagte: Mit Roland Oberst „verliert nicht nur der Kreisverband eines seiner engagiertesten und profiliertesten Mitglieder, ich persönlich verliere einen guten Freund und Mitstreiter für die gute Sache.“

Zu den seit Tagen in kommunalpolitischen Kreisen kursierenden Informationen, dass Oberst nicht geimpft gewesen sei, wollte sich der AfD-Vertreter nicht äußern. Am Rand der vergangenen Kreistagssitzung am 14. Dezember hatte AfD-Kreisrat Volker Kek bestätigt, dass es seinem Fraktionskollegen im Gemeinderat „nicht gut“ gehe.

Gleichzeitig betonte Kek, dass auch er sich vorerst nicht impfen lassen wolle. Er sei zwar kein Impfgegner, es würden aber Nebenwirkungen der aktuellen Impfstoffe verschwiegen.

Todesfall auch bei der AfD in Pforzheim

In der Kreistagssitzung ging es um die Schließung der Geburtshilfe in Rastatt. Das Wort für die AfD-Fraktion ergriff Verena Bäuerle, die auch auf Corona einging. Während ihr Parteikollege Oberst bereits zu diesem Zeitpunkt im Klinikum lag, sprach sie von „Einzelfällen“ auf der Intensivstation, die „aufgebauscht“ würden.

Zuletzt hatte die überwiegend impfskeptische Haltung der AfD in Pforzheim Wellen geschlagen, als der Kommunalpolitiker und Landtagsabgeordnete Bernd Grimmer an Covid-19 starb; er war nicht geimpft.

Nach Informationen unserer Redaktion hatte sich der Rastatter AfD-Chef Oberst gegenüber Stadträten als Impfgegner zu erkennen gegeben.

Als Frontmann der Showband Troubadix einen Namen gemacht

Oberst hatte bei der Kommunalwahl im Jahr 2019 die AfD angeführt; die rechtspopulistische Partei errang fünf Mandate und damit Fraktionsstatus im Gemeinderat. Er selbst holte 6.116 Stimmen und damit nach Alois Degler das zweitbeste Ergebnis für die AfD.

Einen Namen gemacht hatte sich Oberst auch in der Musikszene. Mehr als 40 Jahre war er Sänger, Gitarrist und Trompeter der bekannten Rastatter Tanz- und Showband Troubadix.