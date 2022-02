Stadt droht mit Unterlassungsklage

Müll und Ratten in der Roonstraße: Stadt Rastatt bestreitet vehement, Hauptmieter zu sein

Wegen großen Müllbergen vor der Tür und starkem Rattenbefall war im vergangenen Jahr ein Haus in der Roonstraße in Rastatt in Verruf geraten. Die Stadtverwaltung bestreitet vehement angebliche Aussagen des Hauseigentümers, wonach die Stadt dort Hauptmieter sei.