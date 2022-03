Saisonstart im Schloss Favorite in Rastatt: So schön ist das Lustschloss der Markgräfin

Wenn das die Markgräfin wüsste! Auf dem Rasen vor ihrem Lustschloss spielt in der Mittagszeit tatsächlich eine Familie Fußball. Keine Frage: Dass das Volk auf diese Weise von ihrem Sommersitz Besitz ergreift, wäre zu Zeiten von Sibylla Augusta von Baden unerwünscht gewesen.

Erst als die Großherzöge 1918 abdanken mussten, wurde das Schloss demokratisiert. Es gehört dem Land Baden-Württemberg und ist heute ein beliebtes Ausflugsziel. Im Winter ist das Museum geschlossen und erwacht erst im März wieder zum Leben.

Bitte nichts anfassen! Fabienne Neumann, Führerin in Schloss Favorite

Wer ins Schloss will, muss an Führungen teilnehmen. Damit die auch stattfinden können, ist der Hausmeister am Sonntag schon früh unterwegs. Während die ersten Spaziergänger ihre Hunde durch den Park Gassi führen, öffnet der Hausmeister die Fensterläden in den Obergeschossen. Kunstlicht gibt es im Schloss nur in wenigen Räumen.

Wenn die Gäste etwas sehen wollen, muss die Sonne hinein strahlen. Auch Fotografen sind schon vor 9 Uhr unterwegs. Die Gartenseite mit der großen Freitreppe hat nämlich nur morgens Licht.

Schlösser im Barock Barock: „Es gibt keine zweite Periode der Architekturgeschichte, die stärker auf die Sinne wirkt als der Barock“, meint der Denkmalpfleger Wilfried Hansmann. Die Epoche hat die europäische Kunstgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts geprägt. Der Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin gab dem aus dem Portugiesischen stammenden als Schimpfwort („schiefe Perle“) eine wissenschaftliche Bedeutung. Kirche und Schloss sind die typischen Bauaufgaben des Barock. Zu den Stilmerkmalen gehören dynamische Formen und bildgewaltige Inszenierungen. Badische Schlösser: „Am Oberrhein, der durch die Kriege mit den Franzosen sehr in Mitleidenschaft gezogen war, sind die Markgrafen von Baden Träger des barocken Bauwillens“, schreibt der Kunsthistoriker Walter Hotz in seinem Standardwerk „Kleine Kunstgeschichte der deutschen Schlösser“. Der Prototyp der barocken Residenz ist Schloss Versailles. Ab 1697 ließ sich Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden nach Plänen des italienischen Architekten Domenico Egidio Rossi mit Schloss Rastatt ein Residenzschloss nach dessen Vorbild bauen. Damit eiferte der „Türkenlouis“ seinem Taufpaten Ludwig XIV. nach. Lustschlösser: Die barocken Fürsten waren vom „Bauwurmb“ befallen. So entstanden neben den Residenzen prächtige Lust- und Jagdschlösser auf dem Land, die nicht dem ständigen Aufenthalt dienten. „Das zwanglosere Zeremoniell ermöglichte eine reduzierte Raumdisposition“, heißt es in Ernst Seidels „Lexikon der Bautypen“. Mitunter entwickelten sich diese eher privaten Schlösser zum Lieblingsaufenthaltsort eines Fürsten. Das bekannteste Beispiel ist Schloss Sanssouci mit seinem Bauherrn Friedrich dem Großen. Doch auch Schloss Favorite gehört in diese Reihe. uc

Vom ursprünglichen Barockgarten ist übrigens nichts geblieben. Die Durlacher Linie der Markgrafen hat ihn um 1800 dem Zeitgeschmack entsprechend in einen Landschaftspark umgestaltet.

Hier ist fast alles noch original. Fabienne Neumann, Führerin in Schloss Favorite

Fabienne Neumann ist auch schon da. Sie gehört seit 2014 zum Team von Staatliche Schlösser und Gärten und bietet neben Favorite auch Führungen in Schloss Rastatt an. „Ich bin gerne in beiden Schlössern unterwegs“, sagt Neumann. „Favorite ist besonders, weil hier fast alles noch original ist. Außerdem ist Favorite ein Frauenschloss.“

Im Gegensatz zum Residenzschloss in Rastatt hat Markgräfin Sibylla Augusta Favorite erst nach dem Tod ihres Mannes, des berühmten „Türkenlouis“, erbaut. Ihr Hofarchitekt Michael Ludwig Rohrer, den sie in ihrer böhmischen Heimat engagiert hatte, lieferte den Entwurf. Favorite ist Ausdruck der Persönlichkeit der Bauherrin, die das Land für ihren minderjährigen Sohn zwei Jahrzehnte lang sehr erfolgreich regierte.

Fabienne Neumann ist fasziniert von der Markgräfin, die bereits für Emanzipation stand als dieses Wort im heutigen Sinne noch niemand kannte. Das vermittelt sie auch den Teilnehmern ihrer Führungen.

Ein wenig bedauert sie, dass nur ein Bruchteil der Parkbesucher den Weg ins Schloss findet. „Man kann sich nicht vorstellen, was es innen zu entdecken gibt, wenn man davor steht“, meint sie.

Im Hinblick auf seine Formensprache ist Favorite nämlich sehr konventionell. „Altertümlich“ heißt es in Georg Dehios berühmtem „Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler“; von einem „behäbigen Äußeren“ ist gar die Rede.

Das wird durch den Grottenputz bestimmt, der ein wenig aussieht wie moderner Waschbeton. Die Kieselsteinoptik wurde im Barock eigentlich nur für Architekturstaffagen in Gärten und für die Innendekoration eingesetzt. Rohrer hat damit alle Fassaden des Schlosses überzogen.

„Bitte nichts anfassen“, sagt Fabienne Neumann, direkt nachdem sie mit der ersten Gruppe das Schloss betreten hat. Sie hat Angst um die einmalige Ausstattung und warnt die Besucher vor den Gefahren, die einer 300 Jahre alten Seidentapete durch Schweiß an den Fingern droht.

Neumann verdeutlicht, warum Favorite Porzellanschloss genannt wird. 5.000 Kacheln mit rund 4.000 verschiedenen Motiven gibt es, davon alleine 2.500 in der Sala Terrana, dem zentralen Gartensaal. „Achten Sie auf die großartige Akustik“, sagt die Führerin. Im Barock spielten die Musiker auf der Galerie des zweiten Obergeschosses, während die feine Gesellschaft unten feierte.

Die Vorliebe der Markgräfin für Keramik war gewaltig. Erst 1708 gelang es Johann Friedrich Böttger, in Dresden erstmals in Europa Porzellan herzustellen. Vorher musste es teuer aus China importiert werden. „Die Sammlung des Großvaters bildete den Grundstock für die Markgräfin“, berichtet Neumann.

In ihrem Sommerschloss, das tatsächlich nur in den Sommermonaten bewohnt wurde, trug sie chinesisches und europäischen Porzellan zusammen, auch um mit den wertvollen Stücken zu repräsentieren. Die Porzellansammlung ist im zweiten Obergeschoss des Schlosses zu sehen. Dafür gibt es eine spezielle Führung, die immer sonntags um 14 Uhr angeboten wird.

Weil die Gäste immer wieder mit dem Smartphone fotografieren, kommt Fabienne Neumann ein wenig aus dem Zeitplan. Statt 50 dauert der Rundgang durchs Schloss fast 60 Minuten. An der Kasse warten bereits die nächsten Gäste.