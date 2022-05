Zum Festpreis und alles aus einer Hand: Entspannt sanieren kann so einfach sein

Der Bauboom in Deutschland hält ungebrochen an, nicht zuletzt dank der weiterhin niedrigen Zinsen. Viele Familien möchten sich den Traum vom Eigenheim erfüllen, doch das ist leichter gesagt als getan. In vielen Regionen herrscht ein akuter Mangel an freien Baugrundstücken, entsprechend stark sind die Preise für Bauland vielerorts bereits gestiegen.

Als Alternative zum geplanten Neubau kommen daher Bestandsbauten in Betracht. Auch ältere Gebäude lassen sich passend zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen individuell umgestalten. Damit einem das Vorhaben organisatorisch und zeitlich nicht über den Kopf wächst, kommt es auf eine optimale Planung und eine professionelle Umsetzung an.

Sanierung mit System

Als Spezialist für Komplettmaßnahmen im Bestand bietet sanierungsprofi24 umfassende Sanierungsleistungen. Dank hocheffizienter Bauabläufe über alle Gewerke hinweg, können eine Badsanierung in nur wenigen Tagen und eine Leerwohnungsmodernisierung in zehn Tagen realisiert werden. Auch eine vollumfängliche Haussanierung kann in nur wenigen Wochen ausgeführt werden.

Alles aus einer Hand

Ganz egal ob Badsanierung, Wohnungs- oder Hausmodernisierung, egal ob eine Immobilie zur Vermietung oder Privatnutzung: sanierungsprofi24 bietet dem Kunden eine echte Komplettbetreuung im 360-Grad-Modell: von der Konzeption über die Planung und Sanierung bis zur schlüsselfertigen Übergabe wird alles aus einer Hand ausgeführt.

Der Festpreis sorgt dabei für volle Kostensicherheit von Anfang an. Im Innenausbau werden alle Gewerke wie Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Fliesen, Bodenbeläge sowie Maler- und Schreinerarbeiten abgedeckt.

Externer Inhalt von Youtube

„Unseren Kunden bieten wir ein Rundum-sorglos-Paket mit festem Ansprechpartner während des gesamten Projekts“, erklärt Jens Sokopp, Kundenberatung bei sanierungsprofi24. Die Belegschaft setzt sich unter anderem aus Ingenieuren und Meistern unterschiedlicher Gewerke zusammen. Zudem setzt das Unternehmen auf ausgebildete Monteure, die zuvor eine spezielle Schulung durchlaufen.

In der firmeneigenen Ausbildungswerkstatt mit zahlreichen Rohbauwohnungen und Bädern werden die Handwerker zielgerichtet auf das effiziente Sanieren geschult. Standardisierte Prozesse im Rahmen von Lean Construction garantieren Qualität, einen eingespielten Bauablauf über alle Gewerke hinweg und somit sehr kurze Bauzeiten.

Digitalisierung des Handwerks

Durch den Einsatz von eigens entwickelten Apps und Softwarelösungen kann der Bauablauf digital abgebildet und den Mitarbeitern auf der Baustelle die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bereitgestellt werden. Für den Kunden werden somit die Prozessabläufe zwischen den verschiedenen Gewerken optimiert. Das spart am Ende nicht nur Zeit, sondern bares Geld.