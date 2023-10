Ein Verletzter bei Schlägerei in der Rastatter Bahnhofstraße

Bei einer Schlägerei zwischen rund zehn Beteiligten in der Bahnhofstraße Rastatt ist in der Nacht zum Sonntag mindestens ein Mann verletzt worden. Die Polizei bestätigte am Dienstag auf Anfrage den Vorfall, nachdem sich ein Leser an diese Redaktion gewandt hatte.

Demnach war zunächst ein Rettungswagen zu der Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei sei kurz nach 2 Uhr von der Integrierten Rettungsleitstelle über die Vorgänge informiert worden, so ein Sprecher des Präsidiums in Offenburg. Als die Ordnungshüter mit drei Streifenbesatzungen eintrafen, sei die Schlägerei aber bereits beendet gewesen.

45-Jähriger mit blutender Wunde will nichts Näheres zu den Vorgängen in Rastatt sagen

Lediglich einen beteiligten 45-Jährigen habe man identifizieren können. Dieser hatte eine blutende Wunde über einem Auge. Weitere Angaben zu den Vorgängen habe der Mann nicht machen wollen.

Erst später habe ein Zeuge der Polizei Näheres über die Schlägerei mitgeteilt. Demnach sollen Männer unterschiedlicher Nationen beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen laufen.

Anwohnern zufolge soll es sich um eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu gehandelt haben. Dazu liegen dem Polizeisprecher zufolge derzeit aber keine Erkenntnisse vor.

Es soll dem BNN-Leser zufolge auch versucht worden sein, den Rettungswagen zu stürmen. Zumindest, so die Polizei, habe wohl einer der an der Schlägerei Beteiligten versucht, die Fahrertür zu öffnen.