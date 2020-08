Laien in der katholischen Kirche

Schreiben aus Rom sorgt auch in Rastatt für Unruhe

Ende Juli flatterte ein Schreiben aus Rom in die deutschen Bistümer. Darin wird erläutert, wie die hierarchische Struktur in der katholischen Kirche wieder hergestellt werden soll, sagt Dieter Janikovits. Der Gemeindereferent aus Durmersheim ärgert sich vor allem über die „verschachtelten Vorwürfe” und den „erhobenen Zeigefinger” in dem kirchlichen Papier.