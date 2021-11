Schwer verletzt: Autofahrerin fährt gegen Baum bei Rastatt

Schwer verletzt hat sich eine Frau bei einem Unfall in Rastatt-Plittersdorf. Die Frau prallte Sonntagnacht mit ihrem Auto gegen einen Baum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promille.

Eine 46-jährige Autofahrerin ist Sonntagnacht mit ihrem Fiat in Rastatt-Plittersdorf gegen einen Baum gefahren. Bei dem Unfall verletzte sie sich schwer, so die Polizei.

Die Frau fuhr gegen 3 Uhr in Fahrtrichtung Rhein. Auf Höhe des Fährparkplatzes kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr prallte einen Baum. Bei dem Aufprall zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass ein Rettungsdienst sie in eine Klinik bringen musste.

Dazu ergab ein Alkoholtest einen Wert von rund einem Promille. Die Polizei nahm ihren Führerschein an sich und leitete ein Strafverfahren ein. Ihr Fiat musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Totalschaden von 5.000 EUro.