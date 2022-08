Schwer verletzt: Rennradfahrer stürzt in Rastatt

Bei einem Sturz in Rastatt hat sich ein Rennradfahrer schwer verletzt. Der Unfall war nach ersten Ermittlungen selbstverschuldet.

Ein 60-jähriger Rennradfahrer hat sich am Sonntagmittag bei einem Sturz in Rastatt schwer verletzt. An dem Sturz waren keine weitere Personen beteiligt, teilte die Polizei mit.

Der Mann fuhr gegen 13.30 Uhr mit einem Begleiter auf der Oberwaldstraße. Dort wollte er anhalten. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer.

Ein Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Am Rennrad entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.