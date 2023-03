Sechs mal Handy am Steuer in einer Stunde: Polizei kontrolliert in Rastatt

Innerhalb von nur einer Stunde ertappte die Polizei bei einer Kontrolle am Dienstagmorgen in der Kehler Straße und der Bahnhofstraße sechs Personen mit dem Handy am Steuer. Die Polizei teilte mit, dass die Fahrerinnen und Fahrer jeweils mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punk in Flensburg bestraft werden.

Die Polizei weist in ihrer Meldung außerdem auf die Gefahren der Handynutzung beim Autofahren hin: Drei Sekunden am Handy bei Tempo 50 entsprächen etwa 40 Meter „Blindflug“. Wegen der entsprechenden Gefahr wird auch Handynutzung auf dem Fahrrad mit einem Bußgeld von 55 Euro geahndet.