Insgesamt zehn Fälle

Sechs weitere Personen in Mittelbaden positiv auf das Coronavirus getestet

Wie das Landratsamt am Dienstagmittag mitteilte, sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rastatt sechs weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steigt die Zahl der Coronafälle in Mittelbaden auf mittlerweile zehn an.