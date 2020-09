Seit 60 Jahren interessieren Gerhard Hoffmann aus Rastatt die Dinge, die in der Erde liegen

Die Leidenschaft für diese besondere Form der Spurensuche hat ihn schon seit rund 60 Jahren im Griff. Allerdings gehört er nicht zu jenen, die schon als Kind nach Schätzen gebuddelt haben, die im Boden schlummern. „Ausschlaggebend für mein Interesse an der Archäologie waren erst die Ausgrabungen im Odenwald“, erzählt Gerhard Hoffmann, der sich schon in den frühen 60er Jahren mit dem Odenwaldlimes befasste und als Helfer dabei sein durfte, als in dem südhessischen 170-Einwohner-Ort Hesselbach ein kleines römisches Numeruskastell ausgegraben wurde.

Neue Ausstellung in Rastatt steht an

„Die Sache hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Ich war fasziniert, hatte Blut geleckt“, erzählt der gebürtige Rastatter. Rund ein halbes Jahrhundert lang war der frühere Lehrer als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Bodendenkmalpflege beim Landesdenkmalamt tätig und im Lauf der Jahrzehnte an etlichen Ausgrabungen beteiligt.

Bei einer seiner vielen Feldbegehungen spürte er in den späten 70er Jahren beim „Keschtedorf“ Gaggenau-Oberweier an der Gemarkungsgrenze zum Gaggenauer Stadtteil Winkel sogar eine „Villa rustica“ aus der Zeit um 80 nach Christus auf, die sehr wahrscheinlich um 260 nach Christus von den Alemannen zerstört wurde. Die Ausgrabungen von Fundamentresten des römischen Landguts, bei denen auch andere römische Relikte zum Vorschein kamen, hat Hoffmann selbst geleitet, wie er sagt.