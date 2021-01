Zunehmend in die öffentliche Wahrnehmung geraten sind auch im Kreis Rastatt die Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch. Der Jugendhilfeausschuss votiert jetzt für ein Konzept zur Beratungs- und Präventionsarbeit. Die Förderung des Vereins Feuervogel wird um 15.000 Euro erhöht.

Mit einem „belastenden, ja bedrückenden Thema“, das gerade in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder für regionale Schlagzeilen gesorgt hat und somit auch im Kreis Rastatt verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, hat sich am Montag der Jugendhilfeausschuss auf Antrag der Freien Wähler befasst.

Zwei Stunden lang ging es um den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, um das Thema „Prävention“ und um die Beratung der Betroffenen.

Nach drei Vorträgen und einer Frage- und Diskussionsrunde beschloss der Ausschuss fraktionsübergreifend, dass die finanzielle Förderung des Rastatter Vereins Feuervogel ab dem Haushaltsjahr 2021 von 5.000 auf 20.000 Euro jährlich erhöht werden soll.