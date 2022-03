Marissa Irion-Zierz aus Rastatt ist Mitte der Woche bei „Shopping Queen“ an der Reihe. Die 32-Jährige hat sich ebenso wie ihre gute Freundin und Gesangspartnerin bei der Shopping-Show beworben.

Die zwei hatten vereinbart, dass sie die jeweiligen Shopping-Begleitungen der anderen sind, sollten sie genommen werden. Denn sie gehen oft gemeinsam einkaufen, kennen den Geschmack der anderen und sind ehrlich zueinander. Außerdem sind beide der Rastatterin zufolge „laut und lustig, etwas verrückt und wie ein Duracell-Häschen“.

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass es klappt“, sagt die Mutter einer kleinen Tochter über ihre Teilnahme an der TV-Sendung. „Ich mag Mode und finde das Format sehr spannend.“ Beruflich ist sie Betriebsleiterin einer Rastatter Diskothek.

Zur Vorbereitung schaute Marissa Irion-Zierz noch einmal in die Läden in Karlsruhe und holte sich bei Instagram etwas Inspiration. Doch das Motto erfuhren die Teilnehmerinnen erst beim Dreh.

Ich bereue nicht, dass ich mitgemacht habe. Marissa Irion-Zierz, Kandidatin aus Rastatt

Für sie war es eine tolle Erfahrung, einmal hinter die Kulissen der Sendung zu schauen und zu sehen, wie so etwas entsteht. „Ich bereue nicht, dass ich mitgemacht habe. Es war eine coole und tolle Erfahrung“, sagt sie rückblickend.

Etwas ärgert sie, dass sie beim Treffen mit Guido Maria Kretschmer nicht dabei war, da sie zu dem Zeitpunkt Corona hatte. Ob sie deshalb ein zweites Mal mitmachen würde? „Eher nein. Es soll die mega Erfahrung bleiben, die es war und so in Erinnerung bleiben.“

Marissa Irion-Zierz könnte sich vorstellen, auch bei einer Back- oder Kochshow wie der „Küchenschlacht“ mitzumachen, da sie leidenschaftlich gerne kocht und backt – auch eigene Kreationen.

Rastatterin ist Sängerin in zwei Bands

Für sie war es der erste Auftritt im Fernsehen. Jedoch ist sie als Musikerin gewohnt, vor Leuten zu stehen. Sie singt in einer Rockband und in der Band „Sunrise“. „Singen ist meine Leidenschaft, ohne das geht es nicht“, schwärmt die Kandidatin.

Vor dem Dreh sei sie schon aufgeregt gewesen, wie die anderen Teilnehmerinnen sind, und ob auch „Hexen“ dabei sind. Doch Fehlanzeige. „Wir haben uns alle super verstanden. Es war sehr herzlich, es gab keine Sticheleien, und wir haben auch viel über Privates gesprochen“, fasst die Sängerin zusammen.

Ich bin sehr modebewusst, gehe gerne mit dem Trend. Marissa Irion-Zierz, Kandidatin aus Rastatt

„Ich bin sehr modebewusst, gehe gerne mit dem Trend und probiere gerne mal etwas Neues aus“, sagt die in Durmersheim aufgewachsene Frau über ihren Kleidungsstil. In einem Monat trägt sie Beige, in einem anderen dann Pink und Orange. Ihr Outfit fand die 32-Jährige schließlich in einem einzigen Laden.

Die „Shopping Queen“-Sendung schaut die junge Mutter meist samstags, wenn die Wiederholungen kommen. Bei den Folgen mit ihr müsste sie sich eigentlich zerreißen, da viele Freunde mit ihr die Ausstrahlung sehen möchten. Klar sei, dass ihre Shopping-Begleitung auf jeden Fall mit ihr vor dem TV sitzen wird.

Wenn sie die Show gewinnt und die 1.000 Euro Preisgeld erhält, soll dieses in eine neue Handtasche fließen. Allerdings müsste sie für ihr Wunschmodell da noch etwas drauflegen.