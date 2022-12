So bringen in Rastatt magische Kräfte Kinderaugen zum Leuchten

„Hokus Pokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater!“ Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch, der Träume wahr werden und Illusionen leben lässt? Nicht nur Kinder bekamen am Donnerstagnachmittag große Augen, auch die zahlreichen Erwachsenen, die zur „weihnachtlichen Zaubershow für Kinder“ auf den Rastatter Festplatz gekommen waren, staunten nicht schlecht. Premiere feierte der in der Region bekannte Zauberer Lino Rojan, der sogar einen Dino herbeirief.

Kuschelig warm war es im Zauberzelt, das Lino Rojan und sein Team auf dem Festplatzgelände in Rastatt aufgebaut haben. Vorbei am Stand mit Süßigkeiten, angelockt vom Duft von Waffeln und gebrannten Mandeln, betraten die rund 70 kleinen und großen Besucher das in geheimnisvolle Farben getauchte Zelt.

Weihnachtslieder erklangen aus einem Lautsprecher, doch die Augen behielten die vielen Zauberutensilien, die auf der Bühne ausgebreitet waren, fest im Blick. Was wohl mit der Zauberkiste oder den Zauberhüten passieren wird?

Mit einem riesigen Applaus wurde Lino Rojan, eingehüllt in einen blauweißen Umgang, im Zelt empfangen. „Kennt Ihr einen Zauberspruch?“, fragte er die Kinder, die immer wieder in das über eine Stunde dauernde Programm eingebunden wurden. Alle machten mit, Jung und Alt, Groß und Klein, sie schwenkten die Arme in den Lüften und beschworen laut den Zauberspruch. Und wirklich, da legte der mutige Zauberlehrling doch tatsächlich unter tatkräftiger Beteiligung der Zuschauer ein Ei in den Zauberhut.

Für Lino Rojan begann alles mit einem Zauberkasten

Bereits im vergangenen Jahr konnte Lino Rojan über die Weihnachts- und Neujahrstage begeisterte Kinder und Erwachsene im großen Zauberzelt erfreuen. Der Zauberkünstler hatte als kleiner Junge von seinem Opa einen Zauberkasten bekommen. Damit war seine Leidenschaft für die Zauberei geweckt worden. Doch nicht nur die großen Zaubertricks gehören zu seiner Leidenschaft. Am liebsten zaubert der dreifache Vater vor und mit Kindern, animiert sie, Mut zu haben, in die Kiste zu greifen oder vor Publikum auf der Bühne zu stehen.

Auch die kleine Nelli traute sich, zum großen Zauberer zu kommen. Sie staunte nicht schlecht, als sich das bunte Stoffband in ihrem Zauberbeutel plötzlich in den Stoff eines Regenschirms verwandelte. Natürlich wurde auch sie wie alle mutigen Kinder mit einer Süßigkeit aus der Zauberkiste „Fantasia“ belohnt.

Stolz standen die Kinder neben Lino Rojan auf der Bühne, hielten den Zauberstab in den Händen und warteten mit leuchtenden Augen auf das nächste Zaubergeheimnis. Da verschwand plötzlich ein Würfel und das Wasser aus dem Glas verschwand in der Zeitung, ja sogar ein kleiner Tisch schwebte in die Höhe.

„Der hat magische Zauberkräfte, hat meine Oma immer gesagt“, so Zauberer Rojan, der nicht nur viele Zaubertricks auf Lager hatte, sondern auch jede Menge Spaß und Witze, mit denen er Kinder und Erwachsene ansteckte.