So kommen Straftäter im Rastatter Jugendarrest wieder auf den rechten Weg

Abgesehen vom rötlich-orangefarbenen Außenanstrich des Gebäudes an der Ottersdorfer Straße wirkt auf den ersten Blick alles wie bei einem normalen Gefängnis: außen hohe Mauern, innen lange Gänge, kleine Zellen und Kameras. Doch bei einem Rundgang zeigen sich die Unterschiede.

Im Jugendarrest in Rastatt gibt es keinen Stacheldraht und keine Beamten in Uniform. Die Zellen heißen Arresträume und an vielen Wänden der Anstalt hängen bunte, ausdrucksstarke Bilder – alle selbst gemalt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 21 Jahren.

Erzieherisches Einwirken im Fokus

Hier steht nicht die Sicherheit an erster Stelle und es geht auch nicht so sehr ums Strafen und Wegsperren, sondern um das „erzieherische Einwirken“ auf junge Leute, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Eröffnet wurde die Rastatter Jugendarrestanstalt (JAA) vor zehn Jahren.