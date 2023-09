Wer wird neues Stadtoberhaupt von Rastatt? Das Diskussionsforum der BNN mit allen fünf Kandidaten zur OB-Wahl stößt auf großes Interesse: Rund 900 Besucher strömten an diesem Mittwochabend in die Badner Halle.

Publikumsmagnet Kommunalpolitik: Am 24. September wählen die Rastatter einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin, und zahlreiche Interessierte wollen die fünf Kandidaten, die auf dem Wahlzettel stehen, live beim Diskussionsforum der BNN erleben. Rund 900 Besucher strömten an diesem Mittwochabend in die Badner Halle, wo die Leiter der Lokalredaktion Rastatt, Egbert Mauderer und Holger Siebnich, den Bewerbern auf den Zahn fühlen.

Diskussion um verschiedene Themenfelder

Nachdem der amtierende OB Hans Jürgen Pütsch erklärt hatte, nicht mehr für eine dritte Amtszeit anzutreten, hatte sich ein illustres Bewerberfeld für die Große Kreisstadt gefunden: Brigitta Lenhard (CDU), Thomas Hentschel (Grüne), Monika Müller (SPD), Volker Kek (AfD) und Michael Gaska (parteilos).

Das BNN-Forum soll helfen, die Wahlentscheidung zu erleichtern, so Mauderer. Nacheinander, in der Reihenfolge, in der die Kandidaten auf dem Stimmzettel stehen, werden sie auf die Bühne der Badner Halle gerufen, wo sie sich durchaus kritischen Moderatoren-Fragen stellen und verschiedene Themen miteinander diskutieren sollen. „Es kann und soll kontrovers zugehen“, kündigt Siebnich an.

Gleich zu Beginn versuchen Mauderer und Siebnich, die Kandidaten aus der Reserve zu locken.

Ob mangelnde politische Erfahrung wirklich von Vorteil sei für einen OB, wie er behauptet, geht die Frage an Michael Gaska (36). Er verfolge die Kommunalpolitik und kenne die Gemeindeordnung aus dem Effeff, antwortet er. Aus seiner Parteilosigkeit heraus könne er Brücken schlagen.

Das Thema Integration spielt in Rastatt eine große Rolle. Frage an Volker Kek (69): Ist es da eine gute Idee, wenn ein OB einer Partei ans Ruder kommt, die der Verfassungsschutz als rechtsextremen Verdachtsfall einstuft? Es gehe in Rastatt weniger um ideologische Aspekte, so Kek, der den Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert sieht. Es gehe darum, die Gesellschaft zusammenzuhalten.

Und an Monika Müller (49): Wird sie nach bereits verschiedenen beruflichen Stationen womöglich auch Rastatt verlassen, wenn sich die nächstbeste Tür öffnet? Es sei immer von Vorteil, in der Welt herumgekommen zu sein, sagt sie. „Meine Lehr- und Wanderjahre sind vorbei.“ Sie wolle sich gerne in Rastatt niederlassen, wo auch ihre Wurzeln seien.

Thomas Hentschel (58) wird das Image der Grünen als Verbotspartei vorgehalten. Welches Verbot er denn für Rastatt plane? Keines, betont der Kandidat. Er würde noch nicht einmal den Autos verbieten, nach Rastatt zu kommen. Verbote seien nur da angebracht, wo sie notwendig seien. Er wolle vielmehr Anreize schaffen.

An Brigitta Lenhard (59) geht die Frage, ob sie als langjährige Chefin der CDU-Gemeinderatsfraktion nicht Teil der Probleme sei, die sie jetzt lösen wolle. Auch die größte Gemeinderatsfraktion könne nicht allein entscheiden. Es brauche eben immer Mehrheiten, so Lenhard. Beispiel Kombibad. „Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre vieles schneller gegangen.“

Fünf Themenblöcke stehen auf dem weiteren Programm: Attraktivität der Innenstadt, Sicherheit, Flüchtlinge und Integration, Mobilität, moderne Verwaltung. Außerdem konfrontiert Co-Moderator Thomas Riedinger die Kandidaten mit Fragen, die Leser im Vorfeld eingesendet hatten.

Rund 38.000 Rastatter sind wahlberechtigt

Rund 38.000 wahlberechtigte Rastatterinnen und Rastatter sind aufgerufen, einen neuen OB zu wählen. Der erste Wahlgang findet am Sonntag, 24. September, statt. Erhält an diesem Tag keiner der fünf Kandidaten auf Anhieb die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen, kommt es zur Stichwahl. Diese ist auf Sonntag, 15. Oktober, terminiert. Dazu treten dann nur noch die beiden Bestplatzierten an. Wer dann die meisten Stimmen auf sich vereint, ist gewählt.

