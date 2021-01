Politiker gehen online auf Stimmenfang

So läuft der kontaktlose Wahlkampf in Rastatt

Es fühlt sich zwar nicht so an, aber schon in acht Wochen ist Landtagswahl. Die Kandidaten im Landkreis Rastatt laufen sich warm für den Wahlkampf. Dieser wird wegen Corona ganz anders aussehen als in der Vergangenheit. Von Online-Formaten sind nicht alle Politiker überzeugt. Und trotz Pandemie wollen sie nicht komplett auf persönliche Begegnungen verzichten.