So lief das erste Stelldichein der OB-Kandidaten im Lehner’s in Rastatt

In Rastatt geht der Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl in die heiße Phase. Jetzt haben sich die fünf Bewerber vorgestellt.

In Iffezheim ist Große Woche. Und in Rastatt läuft das Rennen um den OB-Posten. Das Starterfeld ist auf die Zielgerade eingebogen. Auf den letzten 100 Metern entscheidet sich, wer am Ende die Nase vorn hat.

Am Montag endete die Bewerbungsfrist für die OB-Wahl am 24. September – und am Abend stellten der Gewerbeverein RA3 und der Dehoga Rastatt das fünfköpfige „Starterfeld“ vor.

60 Zuhörerinnen und Zuhörer bei dreistündiger Veranstaltung

Rund 60 Zuhörer kamen in Lehner’s Wirtshaus, um zu erfahren, mit welchen Plänen, Visionen und Zielen die Bewerber antreten. Noch vor dem BNN-Forum am Mittwoch, 6. September, standen Brigitta Lenhard (CDU), Thomas Hentschel (Grüne), Monika Müller (SPD), Michael Gaska (parteilos) und Volker Kek (AfD) dem Publikum Rede und Antwort.

Nachdem Gewerbevereins-Vorsitzende Sabine Karle-Weiler und Dehoga-Kreisvorsitzender Frank Hildenbrand die Zuhörer begrüßt hatten, eröffnete Moderator Roland Stadtfeld, Präsident der GroKaGe, die knapp dreistündige Veranstaltung. Die Kandidaten stellten sich vor, arbeiten den Fragenkatalog ab. Dann durften die Besucher den Anwärtern auf den Zahn fühlen.

Innenstadtentwicklung, verändertes Kaufverhalten (Online-Handel), Sauberkeit, Sicherheit, Bürgerbeteiligung, Zusammenarbeit mit den Schlössern und Gärten, Digitalisierung, Migration und Integration. Das waren die Themen, bei denen fast alle Kandidaten Defizite ausmachten.

CDU-Kandidatin will Innenstadt beleben

Die CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat und Kreisrätin Brigitta Lenhard betonte, dass sich vieles gut entwickelt habe. „Die Stadt kann aber mehr.“

Als OB würde sie die Innenstadt beleben, den Marktplatz besser nutzen, das Einzelhandelskonzept überarbeiten. Gegebenenfalls müsse die Stadt mit Immobilienkäufen eingreifen, meinte die 59-Jährige. Den Kommunalen Ordnungsdienst würde sie aufstocken, die Technischen Betriebe besser einsetzen. Wichtig seien ihr eine moderne, digitale, bürgernahe Verwaltung und der Abbau bürokratischer Hürden. „Auch muss Rastatt wieder für Start-ups interessant werden“, so Lenhard.

Grünen-Bewerber will mehr Wohnraum in der Innenstadt

Rechtsanwalt und Grünen-Landtagsabgeordneter Thomas Hentschel sagte: „Rastatt hat viel zu bieten, verkauft sich aber unter Wert.“ Das Zentrum müsse nicht nur attraktiver und teils umgestaltet werden, „man muss es auch bewohnen“.

Der 58-jährige Jurist aus Gernsbach plädierte für mehr Wohnraum in der Innenstadt. Leerstände gelte es abzustellen. „Rastatt wird keine autofreie Stadt werden. Für Radfahrer muss man sie aber durchgängiger machen, ohne die Fußgänger zu belasten.“

SPD-Kandidatin fordert bezahlbaren Wohnraum

Dass sie sich trotz längerer Abwesenheit ihr „Rastatt-Gefühl“ bewahrt habe, unterstrich die aus Muggensturm stammende Juristin Monika Müller. Konkret wolle sie sich dafür einsetzen, dass die Mehrwertsteuer nicht mehr auf 19 Prozent erhöht wird.

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, müsse das Potenzial vor Ort genutzt werden, sagte die 49-jährige Sozialpolitikerin, die seit 2018 Sozialdezernentin der Stadt Wolfsburg ist. „Wo dauerhaft Leerstände zu erwarten sind, würde ich kleine Krippe-Gruppen einrichten.“ Kaufkraft nach Rastatt holen, das Image der Stadt stärken, bezahlbaren Wohnraum schaffen und das Thema „Integration“ angehen. Das seien einige ihrer Ziele.

Parteiloser Bewerber setzt auf Bürgerbeteiligung

Auf eine bürgernahe, transparente Verwaltung und Bürgerbeteiligung setzt auch der parteilose Kandidat Michael Gaska. Die Innenstadt sei eine Perle, „die unter ihren Möglichkeiten gemanagt wird“, meinte der promovierte Betriebswirt.

Sein Ziel sei eine „saubere, sichere und bürgerfreundliche Stadt“. Besonders am Herzen lägen ihm vitale, inhabergeführte Einzelhandelsbetriebe. Tourismus und Veranstaltungen reichten zur Belebung des Zentrums nicht aus.

Die Stadt brauche mehr Kaufkraft, bessere Jobs und Wohnraum für Familien, sagte Gaska, der ein stärkeres Miteinander im Hinblick auf den Umgang mit Migranten einforderte. „Hier habe ich riesige Akzeptanzprobleme festgestellt.“

AfD-Kandidat: Autos sollen im Zentrum bleiben

Dass Unternehmer, Gastronomen und Einzelhändler ob der Entwicklungen der vergangenen Jahre unterstützt werden müssen, unterstrich der 69-jährige AfD-Politiker Volker Kek. Der Stadt- und Kreisrat ging ebenfalls auf die Innenstadtbelebung ein. Autos sollen im Zentrum bleiben, „denn die Leute aus dem Umfeld kommen nicht zu Fuß oder mit dem Rad“.

Viel Spielraum für große neue Projekte sehe er in Rastatt nicht, „denn ohne Moos nix los“, meinte der promovierte Maschinenbauingenieur, der für den Fall, dass er OB werden sollte, nur für eine Amtszeit zur Verfügung stünde. Zum Thema „Einwanderung“ merkte Kek an, dass der massive Zuzug Probleme schaffe. „Wir müssen uns zuerst um die Integration der Menschen kümmern, die schon länger hier sind.“