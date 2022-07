SPD will Busse aus der Rastatter Fußgängerzone verbannen

Der Marktplatz in Rastatt liegt mitten in der Fußgängerzone. Trotzdem fahren täglich zahlreiche Busse über den Platz. Die SPD würde das gerne ändern. Auch bei einer anderen Straße sehen die Sozialdemokraten Handlungsbedarf.

Zwischen den Bus und den Marktstand passt nicht einmal eine Gemüsekiste. Im Schritttempo schiebt sich die Linie 235 vorbei. Der Fahrer blickt nach links und rechts, um auf die Bremse zu treten, sollte auf einmal ein Marktbesucher hervortreten.

Eigentlich ist der Marktplatz Fußgänger-Revier. Trotzdem rollen Busse über das Kopfsteinpflaster. Die SPD würde das gerne ändern. Die Stadtverwaltung zeigt sich offen.

An der Haltestelle am Marktplatz stoppen nur zwei Linien. Aber viele Busse fahren ohne Stopp quer durch die Kaiserstraße, um aus Richtung Fruchthalle zu Kapellen- und Kehler Straße zu gelangen. Teilweise durchqueren mehrere Fahrzeuge in kurzen Abständen die Fußgängerzone.

SPD sieht ungenutztes Potenzial in der Rastatter Innenstadt

Aber es gibt Anlässe, da passiert kein Bus mehr den Platz, zum Beispiel der Weihnachtsmarkt oder Ende Mai das tête-à-tête. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat schlägt vor, dass die Linien dauerhaft den Routen folgen sollen, die sie in solchen Ausnahmefällen nehmen. Der Fraktionsvorsitzende Jonas Weber sagt: „Unsere Innenstadt hat Potenzial. Dieses müssen wir nutzen und mehr daraus machen.“

SPD-Stadtrat Harald Ballerstaedt führt ein weiteres Argument ins Feld. Im Windschatten der Busse würden auch andere Fahrzeuge in die Fußgängerzone einfahren, die den Linienverkehr „als Einladung missverstehen“.

Stadtverwaltung Rastatt schätzt Vorstoß positiv ein

Die Stadtverwaltung steht dem Vorstoß offen gegenüber. Pressesprecherin Heike Dießelberg sagt: „Die Ziele Belebung und Aufwertung der Innenstadt sind auch die Ziele der Stadtverwaltung.“ Sie gießt allerdings auch Wasser in den Wein: „Auf Veranlassung des Oberbürgermeisters hat die Verwaltung diese und ähnliche Maßnahmen in den vergangenen Jahren geprüft. Leider nicht mit dem Ergebnis, dass eine Umsetzung sinnvoll oder schnell möglich wäre.“

Wenn sich durch den Vorstoß der SPD jetzt aber neue politische Kräfte entfalteten, die eine Umsetzung erleichterten, sehe die Verwaltung das positiv. Allein stehen die Sozialdemokraten mit ihrem Anliegen nicht. Auf der Jahreshauptversammlung der CDU Rastatt waren ähnliche Töne zu hören.

Rastatt bleibt in Sachen Kaufkraft noch immer zurück. Jürgen Wahl, CDU

In einer Pressemitteilung wurde der Vorsitzende Jürgen Wahl mit den Worten zitiert: „Trotz aller Bemühungen bleibt Rastatt in Sachen Kaufkraft noch immer hinter benachbarten Kommunen zurück.“ Daher müsse die Innenstadt weiter aufgewertet werden, um dem Einzelhandel und der Gastronomie neue Kunden zuzuführen. Dazu gehöre für den CDU-Ortsverband die Verbannung des Busverkehrs aus der Kaiserstraße.

Die SPD fasst ihren Antrag noch weiter und richtet den Fokus auch auf die Schiffstraße, die seit einer Sanierung im Jahr 2016 in Teilen als Spielstraße ausgewiesen ist. Die Fraktion regt an, sie mit versenkbaren Pollern temporär für den Verkehr zu sperren.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nicole Maier-Rechenbach sagt: „Leider leidet die Schiffsstraße unter der Poserszene und ständigem Pkw-Verkehr.“ Das bestätigt Anwohner Hakan Isik. Immer wieder würden Autos mit aufheulendem Motor durch die Straße fahren. „Das ist alles andere als die erlaubte Schrittgeschwindigkeit.“

Seinen Vorschlag, die Fahrer mit Bodenschwellen auszubremsen, hatte die Verwaltung schon im vergangenen Jahr kritisch gesehen. Da die Pkw an den Stellen abbremsen und dann wieder beschleunigen müssten, verstärke das eher die Lärmbelastung, so die Argumentation.

Auch von Pollern zeigt sich die Verwaltung nicht überzeugt. Vor allem wegen Negativ-Beispielen in der Region. Sowohl in Baden-Baden am Leopoldsplatz als auch in Gaggenau am Bahnhof existieren solche Lösungen, die regelmäßig für Probleme sorgen.

Immer wieder fallen die Poller aus, manchmal spießen sie sogar Fahrzeuge auf. Die Verwaltung sah laut Dießelberg deshalb „bisher keinen überzeugenden Grund, Poller in der Schiffstraße einzuführen“.

Verwaltung greift Thema auf

Die Stadtsprecherin verweist auf das städtische Mobilitätskonzept, das derzeit erarbeitet werde: „Die Verwaltung nimmt das Thema Verkehrsberuhigung und Aufwertung Innenstadt genau unter die Lupe, mit all seinen Vernetzungen und selbstverständlich auch mit Blick auf die bisherige Verkehrsführung der Buslinien.“ Konkretisierungen seien im Lauf des Jahres vorgesehen.

Die SPD hofft für ihren Antrag auf eine Mehrheit im Gemeinderat. Weber sagt: „Unser gemeinsames Ziel muss es doch sein, unsere Innenstadt so attraktiv wie nur möglich zu machen.“