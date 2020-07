Baden gegangen

SPD will Großprojekt Kombibad Rastatt beerdigen und die alten Bäder sanieren lassen

Die Diskussion über das geplante Kombibad in Rastatt droht noch einmal ganz von vorne loszugehen. Die SPD sprach sich am Montagabend in einer Sitzung des Technischen Ausschusses überraschenderweise dafür aus, sich vom Neubau zu verabschieden. Stattdessen sollten die beiden alten Bäder Natura und Alohra saniert werden.