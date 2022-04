Regale sind auch häufig leer

Speiseöl-Mangel stellt Gastronomen in Rastatt und der Region auf die Probe

Der Mangel an Speiseöl ist nicht nur für Hobbyköche eine Herausforderung. Auch die Profis in der Gastronomie kämpfen mit den Konsequenzen. Am Ende könnte die Zeche der Gast zahlen.