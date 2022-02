Spendenaufruf für zweijährige Amelie aus Rastatt berührt die Menschen

„Als ich den Artikel gelesen habe, wusste ich sofort, dass ich etwas tun muss“, sagt Gertrud Thelen. Sie ist noch immer ganz ergriffen, wenn sie daran zurückdenkt, wie sie das erste Mal von Amelies Sehschwäche erfuhr. „Mein Mann und ich haben sofort überlegt, was wir machen könnten.“

Die beiden haben seit über 40 Jahren ein gut etabliertes Antiquariat mit Sitz in der Innenstadt von Baden-Baden. Bereits zum Jahreswechsel zierte ein rosa Keramik-Sparschweinchen nebst Artikel das Schaufenster - samt Aufruf von Thelen, der Passanten wachzurütteln sollte.

Gertrud Thelen war so berührt von der Geschichte des fast blinden Mädchens, dass sie den Kontakt mit der Mutter suchte, um herauszufinden, wie sie noch helfen könnte. Auch Kunden und Freunde sprach sie darauf an.

Ähnlich wie Gertrud Thelen ging es einigen Leserinnen und Lesern, von denen manche sich auch in der Redaktion gemeldet haben, um mehr zu erfahren. Auch bei der Spendenplattform Aktion Sonnenherz freute man sich über die gute Resonanz. Amelies Mama, Annette F., war überwältigt von so viel Anteilnahme.

Amelie leidet an einer schweren Form beidseitiger septooptischer Dysplasie. Hinzu kamen nach einer schweren Geburt permanente Schluckbeschwerden und Schlafstörungen. Wer auch nur ein klein wenig sieht, ist nicht blind, so das Credo von Mama Annette, die alles versucht, ihrem Sonnenschein zu helfen, trotz aller Beeinträchtigungen bestmöglich ins Leben zu kommen.

Die einzige Therapie, die Amelies Sehleiden bessern könnte, ist teuer. Die Mutter der quasi blinden fast Zweijährigen hatte nach unzähligen Arztterminen und Beratungen, begleitender Physio- und Logotherapie 2021 schließlich von einer speziellen Elektrostimulationstherapie in Berlin erfahren, die die zu schwach ausgebildeten Sehnerven von Amelie stärken könnte. Seitdem setzt sie ihre ganze Hoffnung darauf.

Arzt sieht 60-prozentige Chance auf Besserung

Auch ein Arzt der Berliner Charité sieht in der Elektronstimulationstherapie eine 60-prozentige Chance auf Verbesserung von Amelies Sehvermögen. Allein: Die Krankenkasse lehnte die Kostenübernahme für die Behandlung und bislang auch jede Zuzahlung ab.

Da Annette F. das Geld auf keinen Fall alleine aufbringen kann, ist sie auf Spenden angewiesen. Jede Behandlungseinheit kostet rund 8.000 Euro. In der Regel braucht es vier davon. Die erste kann Amelie nun dank ihrer Unterstützer bereits Anfang Februar antreten: Zehn Tage lang, Hotel plus Tagesklinik für sie und ihre Mutter. Annette F.: „Danach müssen wir sehen, wie sich Amelie macht.“

Frühestens nach sechs Monaten könne eine weitere Einheit angesetzt werden. Auch die ist durch die Spenden schon greifbar.

Viel verdankten Amelie und ihre Mutter aber auch dem Engagement von Therapeutinnen wie Karin Heinke, die schon seit über einem Jahr mit Amelie arbeitet, sie kontinuierlich fördere und damit auch für Annette F. eine große Stütze sei. Auch sie trugen dazu bei, Berlin möglich zu machen.

Jeder Entwicklungsschritt kostet Amelie viel Kraft

Bei aller Hoffnung auf neue Wege blieb der Alltag zum Jahresbeginn erst mal beschwerlich. So sehr die kleine Amelie darum kämpft, sich in ihrer Welt zurechtzufinden, machen ihr manchmal auch normale Entwicklungsschritte über die Maßen zu schaffen. Wie die unerklärlichen Schmerzen, die im Januar an manchen Tagen auch noch das letzte bisschen Schlaf vereitelten. „Amelie konnte nur noch weinen.“ So sehr war Annette F. in Sorge, dass sie sie einmal sogar beim Notdienst vorstellte. Doch als der Arzt lediglich starkes Zahnen und eine Unverträglichkeit gegen gängige Schmerzmittel feststellte, suchte Gertrud Thelen für Amelie nach einem Spezialisten.

Unterdessen laufen bei Annette F. die Vorbereitungen für die große Reise auf Hochtouren. Geht alles gut, könnte Amelie im August erneut behandelt werden. Mit drei Jahren hoffen sie auf einen Platz in einem Förderkindergarten. „Wenn sie bis dahin auch nur schon ihre Hand richtig erkennen könnte, wenn sie etwas greift, wäre es so viel leichter zu lernen“, glaubt Annette F.- Sie will darum alles daran setzen, die vier Einheiten bereits in den nächsten 18 Monaten umzusetzen.

Voller Dankbarkeit ist sie für die vielen Menschen, die seit dem ersten Bericht auf sie zu kamen, mithalfen und auch Hilfe über das Finanzielle hinaus anboten. So weit es sich einrichten ließ, hat sie persönlich am Telefon mit ihnen gesprochen und dabei viel Zuspruch und gute Wünsche gehört. Das habe geholfen, sich auch etwas weiter aus der eigenen kleinen Welt hinauszuwagen.

Gertrud Thelen und ihren Mann besuchten sie dann sogar in deren Antiquariat. „Amelie fühlte sich sofort wohl bei den beiden. Sie sprang dem Mann fast auf den Arm, fremdelte kaum, das war wirklich erstaunlich.“

Ab März in der Kinderkrippe?

Ab März dürfte Amelie an zwei Vormittagen nun in die Kinderkrippe Sternchen in Rastatt. Das wäre ein Riesenschritt, um endlich auch soziale Kontakte mit Gleichaltrigen zu knüpfen.

Doch sie bräuchte eine Begleitung, die feinfühlig helfen und Wege ebnen kann. Das Landratsamt habe seine Unterstützung zugesichert, bislang aber fand sich niemand für die Aufgabe. Annette F. muss wieder mal auf ein Wunder hoffen.