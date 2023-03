Sperrung der L 77 durch Kuppenheim soll im Juni aufgehoben werden

Weil die Durchfahrt auf der Landesstraße in Kuppenheim nicht möglich ist, herrscht auf einer Straße in Förch trotz Sperrung reger Verkehr. Wie sich das ändern soll.

Seit Monaten spielt sich auf der L 77 zwischen Kuppenheim und Rastatt zweimal täglich das gleiche Schauspiel ab. Titel: „Allmendweg-Anarchie“. Darsteller sind die Pendler, die von Kuppenheim aus in Richtung Baden-Baden wollen und umgekehrt.

Wegen der Sperrung der Kuppenheimer Friedrichstraße sollen die Autofahrer die Umleitungsstrecke über die Favoritestraße K 37111 nach Förch nutzen. Der Allmendweg ist für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Anlieger, Linienbus und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge dürfen die praktische Verbindung allerdings weiterhin nutzen.

Das Verbot wird durch das Verkehrszeichen „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ und mittels Baustellenabsperrschranken deutlich angezeigt. Die zahlreichen „Allmendweg-Anarchisten“ ignorieren Verbot und Schilder, und so fließt der Verkehr zur morgendlichen und zur nachmittäglichen Rushhour in beide Richtungen.

Da die aus Kuppenheim kommenden Kraftfahrer häufig vor dem unerlaubten Abbiegen Richtung Förch wegen des Gegenverkehrs warten müssen, bilden sich zudem mitunter lange Rückstaus.

Gefahr für Nutzer des Spielplatzes in Förch

Auf Anfrage dieser Redaktion teilte der Chef des städtischen Ordnungsamtes Rastatt, Christian Junger, mit, dass der Verwaltung das Abkürzungsthema bekannt sei. „Der Allmendweg ist jedoch im Gegensatz zur Kreisstraße für die Verkehrsstärke nicht ausgelegt. Des Weiteren befindet sich am Allmendweg ein Spiel- und Ballspielplatz, der allerdings nur über die Straßenfläche fußläufig erreichbar ist. Ein baulich getrennter Gehweg besteht an dieser Stelle nicht. Um die Gefahren insbesondere für Fußgänger auszuschließen, wurde daher die Durchfahrt durch den Allmendweg - mit Ausnahme für den Linienverkehr und die Anlieger – verboten“, so der Amtsleiter.

Stadt Rastatt will im März mit Kontrollen beginnen

Da das Durchfahrtsverbot ignoriert werde, habe die Polizei bereits Ende Januar entsprechende Kontrollen durchgeführt, so Christian Junger weiter. „Auch der Kundenbereich Bußgeldstelle bereitet entsprechende Kontrollmaßnahmen vor. Diese werden noch im Laufe des März beginnen“, erläutert er das geplante Vorgehen.

Die Durchfahrtssperre durch Kuppenheim soll nach Aussagen der dortigen Verwaltung im Juni aufgehoben werden. Spätestens dann wird das Schauspiel um die „Allmendweg-Anarchisten“ wohl vom Spielplan abgesetzt werden.