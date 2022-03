Das Diakonische Werk hat im Jahr 2012 in Rastatt ein Dolmetschernetzwerk gegründet. 200 Helfer engagieren sich. Sie können 43 Sprachen übersetzen. Die Leiterin erwartet, dass Ukrainisch in den kommenden Monaten besonders gefragt sein wird.

Um am Leben teilhaben und sich in der neuen Heimat besser integrieren zu können, ist die Sprache eine wichtige Grundlage. Doch viele Migranten sprechen kaum oder gar kein Deutsch, wenn sie in Deutschland ankommen. Um hier zu helfen und die Integration zu beschleunigen, hat das Diakonische Werk seit 2012 ein Netzwerk ehrenamtlicher Dolmetscher aufgebaut.

Die Nachfrage ist vor allem bei Behördengängen, aber auch bei Gesprächen im Kindergarten oder in der Schule groß. „Wir sind deshalb froh, dass unser Netzwerk mittlerweile rund 200 Männer und Frauen umfasst, die in insgesamt 43 Sprache dolmetschen können“, berichtete Arta Jakupi vom Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt bei einer Feierstunde am Freitagabend in der Rastatter Reithalle.

Sie betreut die Ehrenamtlichen seit 2017. Ins Leben gerufen hat das Dolmetschernetzwerk 2012 Mehrnousch Zaeri-Esfahani, die online zugeschaltet wurde und den Gästen aus den Anfangsjahren berichtete: „Nach einem Jahr Planung und verschiedenen Vorbereitungsseminaren für unsere ehrenamtlich Aktiven sind wir endlich gestartet.“

Seit dem Start ist das Dolmetschernetzwerk ein wichtiger Baustein der sozialen Arbeit des Diakonischen Werks und wird von zahlreichen Ämtern und Behörden im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden genutzt. „Besonders in der Flüchtlingskrise 2015/2016 hat das Dolmetschernetzwerk gezeigt, wie wichtig es ist“, fasste Mehrnousch Zaeri-Esfahani die Erfahrungen zusammen.

Sie berichtete von vielen positiven Rückmeldungen: „Die Menschen, die zu uns kommen möchten sich integrieren. Dabei Deutsch zu lernen ist extrem wichtig, aber nur möglich, wenn man sich auch einmal in der eigenen Muttersprache verständigen kann.“

Dolmetschernetzwerk erwartet große Nachfrage für Ukrainisch

Mittlerweile ist das Dolmetschernetzwerk im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden so bekannt, dass es kaum noch aktiv beworben wird. „In den letzten beiden Jahren ist auch vieles online oder telefonisch gelaufen, da Treffen oft nicht möglich waren“, sagte Jakupi.

Geändert habe sich in den vergangenen Jahren der Bedarf an verschiedenen Sprachen. War 2014 die Nachfrage nach Russisch, Albanisch, Polnisch und Rumänisch besonders hoch, waren 2021 vor allem ehrenamtliche Dolmetscher mit Sprachkenntnissen in Arabisch, Rumänisch und Vietnamesisch gefragt.

Aktuell geht Jakupi davon aus, dass in den kommenden Wochen und Monaten Ukrainisch stark nachgefragt sein werde: „Für diese Sprache suchen wir tatsächlich noch Menschen, die unser Netzwerk mit ihren Sprachkenntnissen bereichern möchte.“

Florentina Vasilin ist eine der Frauen, die das Dolmetschernetzwerk seit der Gründung 2012 unterstützen. „Ich wollte einfach helfen und meine Sprachkenntnisse einbringen“, berichtete sie und erzählte von zahlreichen Situationen in Kindergärten oder Schulen, wo sie zwischen Lehrern und Erziehern auf der einen Seite und den Eltern, die nur Rumänisch sprechen, auf der anderen Seite gedolmetscht habe: „Die Dankbarkeit auf beiden Seiten ist groß.“

Das ist der eigentliche Lohn, den die Ehrenamtlichen neben einer kleinen Aufwandsentschädigung erhalten. Den Ehrenamtlichen dankten der Geschäftsführer des Diakonischen Werkes, Otto Tepper, Bezirksdiakoniepfarrer Arno Knebek und der Sozialdezernent für den Landkreis Rastatt, Jürgen Ernst. Musikalisch umrahmte die Feierstunde Ana Denisa Velea auf der Panflöte.