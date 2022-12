Stadt Rastatt kündigt Vertrag mit Elektroroller-Verleiher Bird

Die einen, meist jüngere Menschen, riefen „Hui“. Den anderen war eher nach „Pfui“ zumute. An den Elektro-Scootern in Rastatt schieden sich die Geister. Jetzt herrscht Ruhe. Vorerst.

Denn die Stadt Rastatt hat Ende November den Vertrag mit dem US-amerikanischen Roller-Verleiher Bird (zu deutsch: Vogel) gekündigt.

Damit setzte die Stadtverwaltung den Schlusspunkt hinter einer Spirale der Unzufriedenheit mit dem Unternehmen. Dabei war am Anfang die Euphorie noch groß.

Im Juni vergangenen Jahres fiel der Startschuss, nachdem die Stadt mit dem E-Scooter-Verleiher einig geworden war. 100 Elektroroller stellte Bird auf Rastatts Straßen.

Bereits zuvor gab es immer wieder Schwierigkeiten zwischen der Stadt und dem Anbieter

„Wir freuen uns, dass mit den E-Rollern ein weiteres Angebot für Mikromobilität in der Stadt vorhanden ist, um schnell von A nach B zu kommen. Die Roller bieten zudem eine tolle Möglichkeit, die Stadt auf eine neue Art zu erkunden“, ließ sich der städtische Wirtschaftsförderer Torsten von Appen zum Auftakt zitieren.

Doch es kehrte rasch Ernüchterung ein. Für Ärger sorgte vor allem eine mangelhafte Kommunikation. Im Frühjahr dieses Jahres war die Flotte überraschend abgezogen worden, ohne dass die Verwaltung informiert wurde.

Insgesamt waren die Roller gut gefragt in Rastatt. Torsten von Appen, Wirtschaftsförderer

Im August dann der nächste Abflug der Vögel. Aus „organisatorischen Gründen“ werde man die Hundertschaft kurzfristig aus der Barockstadt abziehen, teilte die Stadtverwaltung mit.

In den nächsten Wochen sollte laut Bird die Logistik vor Ort neu aufgestellt werden, so die Stadtverwaltung im Sommer. Einen konkreten Zeitplan für die Wiederkehr konnte sie allerdings nicht benennen.

Stadt Rastatt sieht Zuverlässigkeit von Bird nicht gegeben

Da schien man im Rathaus schon zu ahnen, dass das nichts mehr wird mit den „Vögeln“. Denn schon im Sommer war die städtische Wirtschaftsförderung im Gespräch mit weiteren Anbietern – angeblich unabhängig von den aktuellen Entwicklungen. Man wolle wegen der positiven Resonanz aus der Bürgerschaft ein verlässliches Angebot an E-Scootern bereitstellen.

Was den bisherigen Partner Bird angeht, hatte man im Rathaus schließlich die Faxen dicke – obwohl der Betreiber zwischenzeitlich sein Angebot auf Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf, Rauental und Niederbühl ausgedehnt hatte.

„Da die Verlässlichkeit nicht gegeben war, hat die Stadt Ende November den Vertrag mit Bird gekündigt“, erklärt Stadt-Pressesprecherin Heike Dießelberg auf Nachfrage dieser Redaktion.

Die Wirtschaftsförderung sei aber weiter in Kontakt mit anderen Anbietern, um im kommenden Jahr wieder für Bevölkerung und Gäste ein Angebot an E-Scootern bereitzuhalten. „Denn insgesamt waren die Roller gut gefragt in Rastatt“, so der Eindruck der Wirtschaftsförderung.

Künftiger Anbieter soll gesicherten Abtransport der Roller organisieren

Rastatt ist kein Einzelfall. Die Trennung wäre ohnehin gekommen. Denn im Oktober gab das Unternehmen bekannt, sich vom deutschen Markt zurückzuziehen. Mit hohen Kosten und regulatorischen Unsicherheiten begründet der E-Scooter-Anbieter seinen Rückzug aus Deutschland, schrieb das Handelsblatt.

Trotz reger Resonanz gerade bei der jüngeren Klientel sorgten die E-Scooter für Diskussionen in der Bevölkerung, weil die Roller wild abgestellt wurden und eine Gefahr gerade für Sehbehinderte bedeuteten.

Auch der Expertenkreis Inklusion hatte sich bereits mit dem Problem befasst. Ziel ist es nun, dass man mit einem oder mehreren neuen Betreibern künftig einen gesicherten Abtransport der E-Scooter, etwa über Sammelplätze, organisiert.