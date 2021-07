Kaum gehört der Verkehr mit Ersatzbussen zwischen Rastatt und Beinle der Vergangenheit an, da kommt schon die nächste Bürde für die Stadtbahnnutzer.

Jetzt geht auch auf der Strecke über Durmersheim nach Karlsruhe nichts mehr. Satte vier Monate dauert die Sperrung. Und wieder sind Klagen zu hören, dass darüber unzureichend oder zu kurzfristig informiert wird.

Wer nicht weiß, wo die Ersatzbusse abfahren, kann zudem leicht ins Straucheln geraten. In Bietigheim etwa warteten am Wochenende einige vor dem Bahnhofsgebäude, statt auf der Ostseite. In Rastatt gibt es eher unscheinbare Hinweisschilder, die teilweise noch durch Bauzäune verdeckt sind.