Neues Stadtmausbuch offiziell präsentiert

Rastatter Stadtgeschichte kinderleicht erzählt

Die Geschichten von Ludwig, der Stadtmaus, bringen seit zehn Jahren Kindern in Rastatt die Historie ihrer Heimatstadt nahe. Nun hat Autor Hans Peter Faller in Zusammenarbeit mit dem Inklusionsverein „Volltreffer“ vier Stadtmausgeschichten in die leichte Sprache übersetzt. Am Montag wurde das Werk präsentiert.