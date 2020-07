Stadtwerke-Chef nimmt Land in die Pflicht

Beim Thema PFC fordert Stadtwerke-Chef Olaf Kaspryk, dass sich das Land an den Kosten zur Trinkwasserreinigung beteiligt - sofern es nicht möglich ist, das Grundwasser zu sanieren. Sollte es keinen Kompromiss geben, kündigte er rechtliche Schritte an.

Stadtwerke-Chef Olaf Kaspryk will das Land Baden-Württemberg bei der Sanierung des mit perfluorierten Chemikalien (PFC) belasteten Grundwassers mit Nachdruck in die finanzielle Pflicht nehmen. Er sieht aufgrund der seit dem Jahr 2017 geltenden Rechtslage eine gute Möglichkeit, die Rechte der Stadtwerke gar gerichtlich durchsetzen zu können, erklärt er im Gespräch mit den Badischen Neuesten Nachrichten. Und dies sind letztlich die Rechte der Bürger, die derzeit als Wasserkunden mit steigenden Preisen für die Reinigung von belastetem Grundwasser bezahlen müssen, obwohl sie diese gar nicht verursacht haben.

Analyse bestärkt Wasserversorger

Kaspryk spielt es außerdem in die Karten, dass der Umweltrechtler Wolfgang Köck von der Universität Leipzig eine juristische Analyse in der Zeitung für Verwaltungsrecht veröffentlicht hat, die die Position der Wasserversorger stützt. Köck hatte zuletzt auch bei einem PFC-Symposium in Rastatt gesprochen.

Ziele in Sechs-Jahres-Plan festgehalten

Worum geht es? Für die Grundwasserressourcen gibt es Sechs-Jahres-Pläne, in denen verbindliche Ziele für die Beibehaltung oder gar Verbesserung der Wasserqualität festgeschrieben sind. Voraussichtlich bis zum Jahr 2021 werde ein neuer Plan aufgelegt, in dem die PFC-Belastung eine Rolle spielen wird, berichtet Kaspryk. Das Land wäre damit gezwungen, das belastete Wasser zu sanieren.

Kaspryk will PFC-Kostenübernahme

„Das Land vertritt bislang die Position, eine Sanierung sei nicht möglich“, so Olaf Kaspryk. Dies stelle wiederum eine Pflichtverletzung dar, über die er als Wasserversorger gerne mit dem Land reden würde. „Bisher habe ich keinen Gesprächstermin erhalten“, berichtet der Stadtwerke-Chef. Er beharrt allerdings darauf, einen Kompromiss zu finden. Im Klartext: Wenn das Land das Grundwasser nicht sanieren kann, dann muss es sich eben an den Kosten für die Reinigung des Trinkwassers beteiligen.

Rechtliche Schritte als Option

Sollte es zu diesem Kompromiss nicht kommen, „dann werden wir das gerichtlich bis in die höchsten Instanzen durchfechten“, kündigt Kaspryk an – sofern ihn die politischen Gremien dazu ermächtigen. Bislang zumindest hatte der Rastatter Gemeinderat in Sachen PFC-Sanierung stets klare Kante gezeigt gegenüber dem Land.

Trinkwasser ist weiterhin unbedenklich. Olaf Kaspryk, Geschäftsführer Stadtwerke Rastatt

Unterdessen betont Olaf Kaspryk, dass das Trinkwasser in Rastatt weiterhin „unbedenklich und von hoher Qualität“ sei. Das Rauentaler Wasserwerk liefere mit seinen neuen Aktivkohlefiltern unbelastetes Trinkwasser, das Ottersdorfer Wasserwerk sei von der aus Sandweier herbeiströmenden PFC-Fahne noch nicht betroffen. „Das PFC kommt nicht so schnell, wie gedacht. Außerdem werden die Brunnen nicht vom Kern, sondern nur vom Randbereich der Fahne betroffen sein“, führt Kaspryk weiter aus. An einem der drei Brunnen gebe es Anzeichen, dass die Fahne komme. Man werde auch dieses Wasserwerk mit Filteranlagen ausstatten, bis Ende des Jahres stehe das Konzept.

