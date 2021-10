Forderungen an die Politik

Rastatter Stadtwerke-Geschäftsführer zum PFC-Problem: „Das Land darf uns nicht länger alleine lassen“

De Fläche des Grundwassers mit PFC-Belastung in Mittelbaden steigt – wie gehen die Rastatter Stadtwerke dieses Problem an und was fordern sie von der Politik? Stadtwerke-Geschäftsführer Olaf Kaspryk über das PFC-Problem aus Sicht der Trinkwasserversorger.