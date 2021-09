Star-Regisseur Wim Wenders dreht Dokumentarfilm in Rastatt-Ottersdorf

Eine Straßenecke in Ottersdorf hat sich am Donnerstag in ein Filmset verwandelt. Der deutsche Star-Regisseur Wim Wenders dreht dort noch bis Samstag für seinen Dokumentarfilm über den renommierten Maler und Bildhauer Anselm Kiefer, der in dem Rastatter Stadtteil aufgewachsen ist.

Das Team filmt im ehemaligen Schullehrerhaus in der Friedhofstraße 1, in dem Kiefer bis zu seinem Abitur am Rastatter Ludwig-Wilhelm-Gymnasium mit seiner Familie lebte. Sein Vater Albert Kiefer war Kunsterzieher an der Dorfschule. Michael Butz, der in der angrenzenden Rheinstraße wohnt, sagt: „So viel Bewegung war in den letzten Jahren nie um das Haus.“

