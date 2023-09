Rund 900 Besucher waren beim BNN-Forum zur Oberbürgermeisterwahl in Rastatt, um zu hören, was die fünf Kandidaten zu sagen haben. Hier wichtige Statements der Kandidaten im Überblick.

Wie denken Brigitta Lenhard, Thomas Hentschel, Monika Müller, Volker Kek und Michael Gaska, die fünf OB-Kandidaten für Rastatt? Was sagen sie zur Situation in der Barockstadt, was wollen sie anders machen? Rund 900 Besucher des OB-Wahlforums der BNN haben sich davon einen Eindruck verschaffen können. Persönliche und politische Statements im Überblick:

„Wir brauchen Sachorientierung und Pragmatismus, da ist ein Parteibuch nicht notwendig.“ Michael Gaska (parteilos)

„Meine Lehr- und Wanderjahre sind jetzt vorbei, ich würde mich gerne hier niederlassen und hierbleiben.“ Monika Müller (SPD)

„Wenn es nach mir gegangen wäre, wären viele Dinge schneller gegangen. Man muss nicht immer alles mit Gutachten untersuchen, sondern auch den Sachverstand im Rathaus nutzen.“ Brigitta Lenhard (CDU)

„Es geht in Rastatt weniger um ideologische oder parteipolitische Aspekte, sondern darum, wie die Gesellschaft hier zusammengehalten werden kann.“ Volker Kek (AfD)

„Die Stadt muss helfen, Potenziale auszuschöpfen, da sind Verbote sicher nicht angezeigt.“ Thomas Hentschel (Grüne)

„Das tut ja schon richtig weh, wenn ich merke, dass Leute aus dem Umland in andere Städte gehen.“ Brigitta Lenhard

„Grundsätzlich kann Stadtentwicklung auch innerhalb des Bestands funktionieren; man muss schon gucken, dass man nicht zu viel Fläche verbraucht.“ Thomas Hentschel

„Es ist ja auch nicht die ganze SPD schlecht, weil einer pädophil ist. Wir können in die Menschen nicht reinschauen.“ Volker Kek auf die Frage nach den Hakenkreuz-Schmierereien seines AfD-Stadtratskollegen in Baden-Baden.

Kombibad ist noch immer ein heißes Eisen

„Es ist nicht zumutbar, dass viele Kinder jahrelang in Rastatt nicht schwimmen lernen. Das ist eine Pflichtaufgabe der Kommune und eine Überlebenstechnik für die Kinder.“ Monika Müller zum Thema Kombibad

„Ich habe bislang nicht eine positive Meinung zum Kombibad gehört, wir haben also ein riesiges Akzeptanzproblem. Deshalb würde ich im Rat dafür werben, das noch einmal zu überdenken.“ Michael Gaska

„Es empört mich, dass Sie sagen, man könnte das Alohra sanieren, wenn Gutachten sagen, da sind tragende Säulen kurz vorm zusammenbrechen.“ Brigitta Lenhard zu Michael Gaska

„Ich würde als OB sagen: Wir können keine Menschen mehr aufnehmen. Bei denen, die wir unterbringen müssen, muss geprüft werden, ob sie berechtigt sind.“ Volker Kek zum Thema Integration

„Meine Tochter würde das Geschäft weiterführen und Immobilienbesitz haben viele Amts- und Mandatsträger, das ist nicht verboten. Es wäre schade, wenn einem die Kandidatur aufgrund dessen versagt bleiben würde. Eventuelle Befangenheiten regelt die Gemeindeordnung.“ Brigitta Lenhard auf die Frage nach Interessenkonflikten

„Das tête-à-tête fand ich immer großartig, das würde ich gerne weiterführen und eventuell weitere, ähnliche Events nach Rastatt holen.“ Monika Müller.

„Ich wünsche mir mehr systematische und ergebnisoffene Bürgerbeteiligung; schon vor der ersten Idee sollten Bürger dazu befragt werden.“ Michael Gaska

„Das Selbstbewusstsein der Menschen, dass sie in einer schönen Stadt wohnen.“ Thomas Hentschel auf die Frage, was er in Rastatt vermisst.