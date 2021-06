Die Holzpreise steigen und steigen. Das merken auch private Häuslebauer und Hobbybastler in Rastatt. Dabei liegt der Schwarzwald doch direkt vor der eigenen Haustür.

Auf dem Parkplatz vor dem Baumarkt ist viel los – es herrscht ein stetes Kommen und Gehen. In den Einkaufswagen leuchten Balkonblumen um die Wette, stapeln sich Farbeimer oder es herrscht ein buntes Durcheinander aus Kräutertöpfen, Lichterketten und Schraubenschachteln. Doch eine Sache ist kaum zu sehen: Holz. Das ist in den vergangenen Monaten zur teuren Mangelware geworden, weil es vor allem nach China oder in die USA exportiert wird.

Das hat auch Wilhelm Fleischhauer bemerkt. Auf seinem Wagen stapeln sich Holzbalken und MDF-Platten, und das, obwohl die Preise dafür knackig geworden sind. „Ich habe ein Haus gekauft und mache den Ausbau selber“, sagt er schulterzuckend. Das Material auf dem Wagen soll zu einer Hohlwand werden. Und ja: „Es ist tatsächlich teurer geworden.“ Dabei liegt der Schwarzwald doch direkt vor der Tür.

Holz im Baumarkt kommt nicht zwingend aus der Region