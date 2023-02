Unter Eltern in Steinmauern herrscht Unruhe. Ein älterer Mann soll in dem Ort zwei Jungs aufgefordert haben, zu ihm ins Auto zu steigen. Die Polizei ermittelt.

In Steinmauern macht sich nach Hinweisen in den sozialen Medien auf die verdächtige Annäherung eines älteren Autofahrers an zwei Kinder Unruhe breit. Die Polizei war am Sonntag alarmiert worden.

Eine Mutter habe darüber informiert, dass ein Autofahrer mit Karlsruher Kennzeichen zwei acht und neun Jahre alte Jungen angesprochen habe, sagte der stellvertretende Rastatter Polizeirevierleiter Jochen Anschütz dieser Redaktion.

Demnach habe der Mann die Kinder gefragt, ob sie ihm den Weg zum Sonnenhof zeigen könnten. Zudem habe er sie ermuntert, in den Wagen einzusteigen und ihn dorthin zu lotsen.

Es gibt keinerlei Hinweise auf eine Straftat. Jochen Anschütz, Polizei Rastatt

Anschütz zufolge fuhr eine Streife am Sonntag umgehend nach Steinmauern. Das beschriebene Fahrzeug mit KA-Kennzeichen habe man jedoch nicht gefunden. „Es gibt keinerlei Hinweise auf eine Straftat“, erklärt der Vize-Polizeichef. Aus diesem Grund habe man auch kein Strafverfahren eingeleitet. Gleichwohl habe der Polizeiposten Bietigheim weitere Ermittlungen aufgenommen.

In den sozialen Medien ist von einem blauen oder grauen Auto die Rede, in dem ein „älterer Mann mit wenigen grauen Haaren, aber langem grauen Bart“ saß, der die beiden Jungen angesprochen haben soll. Angeblich soll dies vor ein paar Tagen schon mal vorgekommen sein, so die Nachricht auf Facebook.

Anschütz kann dies nicht bestätigen. Weder in Steinmauern noch im sonstigen Zuständigkeitsbereich des Rastatter Reviers habe es in letzter Zeit vermehrt potenziell kriminelle Annäherungen von Erwachsenen an Kinder im öffentlichen Raum gegeben. Derartige Vorkommnisse tauchten im Polizeialltag immer mal „von Zeit zu Zeit“ auf.

Anschütz empfiehlt Eltern, ihre Kinder für solche Vorfälle zu sensibilisieren. Die Kleinen sollten nie in ein fremdes Fahrzeug einsteigen, sondern gleich die eigenen Eltern informieren, die wiederum zeitnah die Polizei verständigen sollten.